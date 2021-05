Le député japonais Pro-Crypto explique la vision de Crypto et l’avenir de la réglementation NFT

Compartir

Source: Adobe / chanchai

Le député pro-crypto le plus bruyant du Japon s’est prononcé sur sa vision de la réglementation japonaise de la cryptographie, affirmant que la prise en charge des jetons non fongibles (NFT) pourrait aider à créer un nouveau moteur de croissance pour les exportations culturelles.

Les commentaires proviennent de Shun Otokita du Parti de l’innovation japonaise, le troisième parti le plus représenté à la chambre basse japonaise, la Chambre des conseillers, dans une interview vidéo organisée par ConnecTV, où le député a affirmé que les NFT pourraient devenir une «arme» dans le bataille pour exporter du contenu japonais de jeux, de mangas, de musique et d’anime vers les marchés étrangers.

Lorsqu’on lui a demandé comment il pensait que les gouvernements devraient réglementer le secteur, il a affirmé que les États ne devraient pas essayer «d’imposer des réglementations excessives» aux industries liées à la NFT. Mais il a également rejeté l’idée que Tokyo devrait d’une manière ou d’une autre chercher à renforcer le secteur avec des injections de liquidités et adopter à la place une attitude de laisser-faire.

Il a parlé de la notion d ‘«essayer de promouvoir» l’industrie du NFT et de «dépenser de l’argent» pour elle. «Au lieu de cela», opina Otokita, «je le laisserais seul, dans le bon sens. Le secteur privé est créatif, il est donc important de ne pas s’en tirer. “

Le député, qui a critiqué Tokyo à plusieurs reprises à la Chambre, interrogeant le ministre des Finances Tarō Asō sur la politique fiscale de la crypto et d’autres questions liées à la blockchain, a estimé qu’en ce qui concerne la cryptographie: «Je pense qu’il est important de ne pas créer de réglementations qui obtiennent de la manière [del progreso] “.

Et cela a élargi l’approche réglementaire du pays à l’industrie et à l’innovation liées à la cryptographie.

Il a dit,

«Au Japon, la réglementation préventive est la forme la plus courante de réglementation, qui [está diseñada para] prévenir la fraude. […] Mais il existe de nombreux cas où [las regulaciones se ajustan] après qu’un problème survient après avoir tenté d’adopter une technologie à l’étranger. Je pense que cette dernière façon de penser est mieux adaptée à la [adopción] de la technologie blockchain ».

Il a conclu que si les questions de «protection des consommateurs» «ne peuvent être ignorées», il souhaitait «proposer une approche flexible de la réglementation» qui favorise «la liberté, à un certain niveau, tout en aiguisant les problèmes».

Otokita a interrogé Aso sur les questions de réglementation de la cryptographie en mars de cette année, obtenant la réponse que les réglementations de l’industrie de la cryptographie sont «nécessaires» mais devraient «considérer l’équilibre entre l’innovation et la protection des utilisateurs».

