Le député JDU Gopal Mandal, qui a été vu portant des sous-vêtements dans Tejas Rajdhani Express, clarifie après la dispute

Gopal Mandal est un député de la circonscription de Gopalpur. (Twitter/@Utkarsh_)

Le leader de Janata Dal (United), Gopal Mandal, qui est un député de la circonscription de Gopalpur, dans le Bihar, a attiré l’attention jeudi pour toutes les mauvaises raisons. Le député JD (U) a été impliqué dans une dispute animée avec des co-passagers à bord du Patna-Delhi Tejas Rajdhani Express après qu’ils se soient opposés à ce qu’il erre dans le compartiment en sous-vêtements.

Une photo du ponçage du MLA dans le compartiment AC First Class portant un gilet blanc est devenue virale en ligne. Les autres passagers s’y opposent, puis il s’est disputé avec eux.

L’un des passagers Prahad Paswan a affirmé s’être plaint contre Mandal et a déclaré qu’il ne savait pas que l’homme était un député. Prahad a également allégué que Mandal avait abusé d’autres passagers, tenté de les battre et même menacé de leur tirer dessus, a rapporté India Today.

Rajesh Kumar, responsable des relations publiques (CPRO), East Central Railway, a informé que certains passagers se sont plaints du comportement du député. Suite à cela, RPF (Railway Protection Force) et TTE (Travelling Ticket Examiner) ont convaincu les deux parties et résolu le problème.

Après la dispute, Mandal a précisé aujourd’hui qu’il devait se déshabiller car il avait des maux d’estomac. “Je ne portais que des sous-vêtements car mon estomac était bouleversé pendant le voyage”, a déclaré le député.

Gopal Mandal n’est pas nouveau dans la controverse. Bien que cela puisse être l’un des problèmes auxquels il est confronté, le député JD (U) avait précédemment créé une tempête politique en janvier de cette année lorsqu’il avait contribué à vaincre le candidat du BJP de Bhagalpur. Le JD(U) et le BJP avaient contesté les sondages du Bihar dans une alliance. Mandal a été entendu dire dans une vidéo virale que celui pour lequel il avait fait campagne pour le siège avait remporté les élections. Il a ajouté qu’il n’avait pas fait campagne pour Rohit Pandey du BJP, qui avait perdu contre Ajeet Sharma du Congrès dans les sondages organisés l’année dernière.

