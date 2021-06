Le député Lee Anderson appelle des voleurs de voyageurs à Ashfield, Nottinghamshire | Royaume-Uni | Nouvelles

Le député Lee Anderson, 54 ans, a été condamné pour ses propos sur les Tsiganes roms, des propos qualifiés d’« extrémistes ». Le politicien du Parti conservateur a déclaré devant un comité des Communes que les voyageurs modernes n’étaient pas des “Tsiganes traditionnels et à l’ancienne”, avant de les qualifier de voleurs.

Cela est intervenu lors d’un débat sur le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux au Parlement, les députés débattant cette semaine de plans visant à donner aux autorités locales et à la police plus de pouvoirs pour expulser les camps illégaux et infliger de lourdes amendes.

Nottinghamshire Live rapporte que les critiques de ces nouveaux plans les ont décrits comme disproportionnés et discriminatoires.

Mais s’exprimant lors de la réunion, M. Anderson a déclaré: “Les campements de gitans dont nous parlons dans des endroits comme Ashfield ne sont pas les gitans traditionnels et à l’ancienne assis là à jouer de la mandoline, flageller la bruyère chanceuse et dire des fortunes.

« Les voyageurs dont je parle sont plus susceptibles d’être vus quittant votre abri de jardin à 3 heures du matin, probablement avec votre tondeuse à gazon et la moitié de vos outils.

“Cela arrive à chaque fois qu’ils viennent à Ashfield.”

M. Anderson est député d’Ashfield, Nottinghamshire, une région contrôlée par le parti indépendant. Il représentait le Parti travailliste avant de faire défection en mars 2018, après avoir voté pour le Brexit.

Son explosion de cette semaine a conduit à des appels qu’il devrait démissionner.

Sarah Sweeny, responsable des politiques et des communications pour l’association caritative Friends, Families and Travelers, a déclaré que les commentaires « attisent les flammes de la tension raciale ».

Qualifiant les commentaires d'”extrémistes”, elle a ajouté : “Lee Anderson devrait démissionner – il n’est clairement pas apte à un rôle au parlement.”

Une porte-parole d’une organisation de premier plan à Nottingham soutenant la communauté a également qualifié les commentaires de “dégoûtants” et a appelé à davantage de sensibilisation.

Diana Blaj, de Roma Support Nottingham, a déclaré à Nottinghamshire Live : “Évidemment, c’est un stéréotype, c’est un étiquetage et c’est dégoûtant.

“Je ne peux pas y croire, comme d’habitude, ce sont des stéréotypes sur le vol des gitans et des voyageurs, qui ne travaillent pas, c’est offensant.

“Je dirais que ces gens sont comme n’importe quelle autre ethnie, il y a des gens mauvais et des gens bons, et nous ne pouvons pas les mettre dans le même groupe.

“C’est exactement comme les gens de n’importe quel autre milieu, y compris les Britanniques, ils sont exactement comme nous et nous ne pouvons pas les étiqueter parce que tout le monde n’est pas pareil.

“C’est peut-être une conséquence du fait qu’ils ont échoué de différentes manières, qu’ils n’ont pas été soutenus et qu’ils ont subi des années et des années de discrimination.

“Peut-être que nous devons travailler davantage sur l’éducation des gens, leur parler de l’ethnicité, de la culture, et peut-être devrions-nous montrer plus de choses positives qu’ils font.”

Cependant, M. Anderson s’est prononcé sur les appels à sa démission et a répondu aux critiques – exhortant les gens à “faire un voyage dans le monde réel”.

Il a déclaré à Nottinghamshire Live : « Quiconque demande ma démission doit faire un voyage dans le monde réel.

“Venez dans des endroits comme Ashfield et parlez aux habitants qui doivent supporter la destruction, le comportement antisocial et l’augmentation de la criminalité chaque fois qu’un camp illégal s’installe dans la région.

« Au cours des dernières semaines, je faisais partie du comité de la police et des tribunaux, et nous avons parlé des voyageurs cette semaine.

“Cette nouvelle législation résoudra en fait ce problème, elle donnera à la police et aux autorités locales plus de pouvoirs et une fois qu’un camp de voyageurs sera installé, ils pourront les obtenir immédiatement.

“Quiconque pense que c’est une bonne idée d’avoir ces camps à Ashfield, n’hésitez pas à m’envoyer votre adresse complète, les dimensions de votre pelouse ou de votre arrière-cour, et j’enverrai le prochain campement chez vous.”