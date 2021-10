Le député Sir David Amess se souvient lors d’une veillée après la mort

Une veillée a eu lieu à l’église St Peter à Leigh-on-Sea, Essex (Photo: PA)

Des dizaines de personnes se sont rassemblées lors d’une veillée pour le député conservateur assassiné Sir David Amess, dont on se souvient sous le nom de « M. Southend ».

Le service a eu lieu à l’église St Peter à Eastwood Lane à Leigh-on-Sea, juste en bas de la route où Sir David a été poignardé à mort lors de sa chirurgie de circonscription locale.

Un homme de 25 ans a été arrêté pour suspicion de meurtre à l’église où Sir David a été tué.

La police antiterroriste mènera une enquête alors que les agents «gardent l’esprit ouvert» sur l’affaire.

Environ 80 personnes en deuil ont assisté à la veillée, dirigée par le père Jeffrey Woolnough.

Il a décrit la liturgie comme une liturgie qu’il « ne s’attendait pas à diriger aujourd’hui ».

L’église s’est tue alors qu’il invitait les électeurs du politicien à se souvenir de lui pour son « sourire heureux ».

Il a dit : « Le monde entier est en deuil. Dans cette messe, nous prions pour le repos de l’âme du cher David.

Le père Woolnough a poursuivi: «Avez-vous déjà connu Sir David Amess sans ce sourire heureux sur son visage? Parce que le salut qu’il te faisait toujours était ce sourire heureux.

«Il portait avec lui ce grand esprit de l’est de Londres de ne pas avoir peur et de pouvoir parler aux gens et à leur niveau. Je dirais que tous les politiciens ne sont pas doués pour ça.

Une femme essuie ses larmes lors d’une messe à la mémoire de Sir David (Photo: .)



On se souviendra du père de trois enfants pour son « sourire heureux », ont-ils déclaré aux électeurs (Photo: AP)

Le prêtre a partagé des souvenirs de Sir David, racontant une histoire sur la première fois qu’il l’a rencontré au lycée pour garçons de Southend vers 2006.

Il a dit qu’il avait entamé une conversation avec le député sans savoir qui il était et a loué son accessibilité.

« Lorsque vous pouvez parler à votre député et que vous pouvez parler et vous entendre comme une maison en feu, c’est à ce moment-là que vous pouvez leur parler plus tard de choses qui sont importantes pour votre région », a-t-il déclaré.

On a dit aux gens du service que la région pouvait toujours « compter sur » Sir David.

Le père Woolnough a déclaré : « Qu’est-il arrivé à Sir David aujourd’hui, que pouvons-nous dire ?

«Mais il est mort en faisant ce qu’il aimait, en rencontrant ses électeurs, ses habitants.

Les hommages ont afflué pour le politicien (Photo: AP)



Environ 80 personnes ont assisté à la veillée dirigée par le père Jeffrey Woolnough (Photo: .)



La conseillère Helen Boyd s’exprime alors que les habitants se souviennent du député (Photo: .)

«Nous remercions Dieu pour sa vie et ce grand cadeau qu’il a pu partager avec les habitants de Southend et apporter ses idées à la table.

« Il était toujours disponible. Il m’a montré beaucoup de respect et d’amour.

Les personnes présentes ont été invitées à allumer une bougie et à partager leurs propres souvenirs de Sir David.

Une seule bougie placée à l’extérieur de l’église a brûlé alors que les habitants l’honoraient.

