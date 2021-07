Le député travailliste critique la décision du Premier ministre de réduire l’aide étrangère mais dépense 200 millions de livres sterling pour le yacht royal | Politique | Nouvelles

in

Répondant à une question sur la nécessité d’équilibrer le coût de la pandémie, Mme Champion a déclaré: «La législation sur l’aide est intégrée – à mesure que notre économie diminue, notre proportion de contribution diminue également. C’était déjà là.

“Mais il s’agit aussi de faire des choix et nous devons être très clairs, c’était un choix politique.”

Elle a ajouté: “Nous choisissons de payer 200 millions de livres sterling pour un yacht royal dont nous n’avons pas besoin ou dont nous n’avons pas particulièrement envie et c’est le montant exact que cet exercice financier est supprimé de l’aide au Liban – un pays où 80 pour cent des familles n’ont pas les moyens de se nourrir et un pays stratégique clé au Moyen-Orient.

Bien que 25 conservateurs se soient rangés du côté des travaillistes et d’autres partis lors du vote, le gouvernement a remporté 333 voix contre 298, soit une courte majorité de 35.

Les rebelles conservateurs comprenaient l’ancienne Première ministre Theresa May et les anciens ministres Jeremy Hunt, Karen Bradley, David Davis, Stephen Crabb, Damian Green et Andrew Mitchell.

Le Premier ministre a déclaré que la réduction était nécessaire pour «protéger notre peuple d’un ouragan économique jamais connu auparavant de mémoire d’homme».

Au cours de la pandémie, le gouvernement a dépensé 407 milliards de livres sterling.

On estime que la réduction de 0,2% réduira les dépenses d’aide étrangère d’environ 4 milliards de livres sterling.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que la réduction de l’aide étrangère n’était “pas dans l’intérêt national”.

Il a déclaré: «Chaque membre ici a été élu sur une promesse manifeste de conserver l’objectif de 0,7%.

LIRE LA SUITE: Les critiques sont écrasées alors que le Royaume-Uni «reste l’un des pays les plus généreux»

Elle a ajouté que les 4 milliards de livres sterling supprimés du budget de l’aide étrangère étaient ajoutés au budget de la défense.

Mme Champion a en outre insinué que le gouvernement accordait la priorité à l’achat d’« armes nucléaires » plutôt qu’à la santé des enfants.

Elle a déclaré : « Nous faisons des choix.

« Il ne s’agit pas d’économiser de l’argent, il s’agit de postures politiques bizarres et je ne sais pas quelle est la stratégie derrière tout cela.

« Si je le faisais, je serais peut-être plus sympathique.

Mme Champion a en outre averti que la coupe était une opportunité pour la Russie et la Chine de se lancer et de prendre le pouvoir.

M. Johnson a déclaré que les gens devraient “être fiers du fait que le Royaume-Uni contribuera toujours au moins 10 milliards de livres sterling” à l’aide.

Il a ajouté : « Ce n’est pas un argument de principe.

“La seule question est de savoir quand nous reviendrons à 0,7% et mon objectif aujourd’hui est de décrire comment nous proposons d’atteindre cet objectif commun de manière abordable.”