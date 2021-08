Le député travailliste fait demi-tour à Joe Biden après l’avoir nominé pour le prix Nobel de la paix | Politique | Nouvelles

M. Biden a fait l’objet d’un examen minutieux aux niveaux national et international pour le retrait précipité et bâclé de l’Afghanistan par l’Occident. Le président a été davantage condamné après que deux attentats à la bombe ont fait 13 militaires américains, deux ressortissants britanniques et plus de 110 Afghans tués à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul. L’attaque terroriste, revendiquée par le groupe terroriste État islamique Khorasan (ISIS-K), est survenue alors que les pays occidentaux se précipitaient pour achever une évacuation massive de leurs citoyens et alliés afghans, après la prise de Kaboul par les talibans il y a deux semaines.

L’armée américaine a mené une frappe de drone hier dans une attaque de représailles contre ISIS-K après que M. Biden se soit engagé à répondre aux explosions “avec force” jeudi.

Au cours de la semaine dernière, M. Biden a été confronté à d’énormes critiques de tous les bords de l’éventail politique, y compris lors du rappel du Parlement mercredi dernier.

Le député conservateur Tobias Ellwood a déploré la “disparition” de la relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis, tandis que Tom Tugendhat, un ancien militaire britannique en Afghanistan, a qualifié le retrait de “honteux”.

M. Bryant du Labour a également été extrêmement accablant dans ses critiques du Premier ministre Boris Johnson et de M. Biden.

Il a déclaré : « J’ai plus honte que je ne m’en souviens dans n’importe quel débat de politique étrangère au cours de mes vingt années dans cette maison.

« Il s’agit de l’effondrement le plus soudain et le plus catastrophique d’un objectif de politique étrangère et militaire du Royaume-Uni depuis Suez.

« J’ai honte que nous n’ayons jamais dit aux États-Unis d’Amérique l’année dernière, ou cette année, accrochez-vous, arrêtez, réfléchissez, mettez en place un plan approprié avant d’aller de l’avant.

“Notre silence a maintenant effectivement permis à Biden de s’en tirer avec certains des commentaires les plus honteux jamais faits par un président américain.”

Cependant, des récits exhumés montrent qu’il y a à peine 11 mois, M. Bryant a nommé M. Biden pour un prix Nobel de la paix, lors des dernières étapes de la campagne électorale présidentielle américaine.

Le député travailliste, qui a été leader adjoint de la Chambre des communes de 2008 et 2009, a affirmé que M. Biden méritait d’être nommé pour son dévouement à l’argumentation et au débat politique pendant une période mouvementée de la politique américaine.

Il a ajouté: «Lorsque les villes américaines ont été en flammes et que des citoyens ont été dressés contre des citoyens, Joe a été une influence apaisante à supporter.

“Lorsque d’autres ont eu recours à des solutions violentes, il a fait valoir que la meilleure force est la force de l’argument, car les armes à feu peuvent arrêter un cœur, mais des mots bien placés peuvent changer de nombreux cœurs et de nombreux cœurs peuvent changer le monde.”

La nomination est intervenue juste avant le premier débat présidentiel chaotique de M. Biden et de son rival républicain Donald Trump et la victoire électorale ultérieure du démocrate où il a reçu plus de 81 millions de voix.

Les nominations pour le Prix de la paix peuvent être faites par des membres des tribunaux gouvernementaux et internationaux, des chanceliers d’université, des professeurs de sciences sociales, des dirigeants d’instituts de recherche sur la paix et d’instituts des affaires étrangères.

L’année dernière, le lauréat du prix était le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, qui fournit une aide alimentaire vitale à des millions de personnes dans le monde, malgré des conditions souvent dangereuses et difficiles d’accès.

M. Biden a reçu des critiques au niveau national, un certain nombre de démocrates ayant pris leurs distances avec le président, qui est considéré comme un handicap politique avant les élections au Congrès de l’année prochaine.

La députée démocrate de Pennsylvanie, Susan Wild, a déclaré: «Le processus d’évacuation semble avoir été extrêmement mal géré.

“Nous avons besoin de réponses et de responsabilités concernant les échecs en cascade qui nous ont conduits à ce moment.”

Un autre initié démocrate a déclaré au Telegraph: “Comment il s’est mis dans ce pétrin me dépasse, et cela lui a fait un sérieux tort.”