Le dérapage de la «Ligue noire» du président Biden A-OK avec le musée de la Ligue noire

Il n’y a rien de répugnant Président Biden utiliser le mot « nègre » en se référant à l’ancienne ligue de baseball … du moins selon l’intendant de la ligue, qui le défend et l’applaudit pour avoir dit le mot.

Vous avez sans aucun doute vu le clip du Prez s’exprimant lors de la Journée des anciens combattants au cimetière national d’Arlington et s’énerver de manière importante … disant qu’il avait « adopté l’attitude du grand nègre de l’époque ». Cingeworthy, bien sûr, mais pour être honnête, Biden s’est mal exprimé et a finalement clarifié le problème avec l’intention d’appeler le grand joueur de la Negro League. Cartable Paige.

Lire du contenu vidéo

Bob Kendrick, président du Negro Leagues Baseball Museum, a déclaré à TMZ … non seulement ce que M. Biden voulait dire était clair comme de l’eau de roche, mais cela aurait été « nuisible » s’il avait utilisé un autre mot.

Bob dit qu’il a été surpris des retombées en ligne – les gens ont coché POTUS en utilisant un terme si daté – parce qu’il dit qu’il y a une raison pour laquelle le mot est toujours sur les murs de son musée. Comme Bob l’a dit, ils utilisent toujours « Negro » pour préserver l’histoire de près de 30 ans de la ligue – de 1920 à 1947. Il le compare à la NAACP, qui n’a pas non plus changé de nom, malgré le fait (presque) non on utilise le mot « C » de nos jours.

En outre, il a déclaré que « Ce fut un honneur que le président se soit fait un devoir d’honorer Satchel Paige, qui s’est avéré être l’un des plus grands lanceurs » de l’histoire de TOUTE ligue de baseball.

Quant au Prez qualifiant Satchel de « grand nègre » – Bob dit qu’il connaît le point que M. Biden essayait de faire valoir et que c’était 100% gratuit.