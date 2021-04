Le derby asturien ne comprend pas les stries

Le Sporting recevra à El Molinón un Oviedo qui arrive dans les heures creuses mais qui n’a perdu qu’un des sept derniers derbies disputés, dont celui qui s’est tenu la saison dernière au stade de Gijón, dans lequel un peu de Borja Sanchez a servi à vaincre les rojiblancos 23 ans après la dernière victoire bleue à l’extérieur.

Avec peu de buts et même des buts, c’est ainsi que les derniers affrontements entre Sporting et Oviedo ont pu être définis, dans lesquels les Carbayones ont ajouté 14 points sur 21 possibles – quatre d’entre eux à El Molinón – et sont restés invaincus dans la Tartière, où ils ont déjà gagné au premier tour avec un penalty de Sergio Tejera.

Depuis que leurs chemins se sont à nouveau croisés, avec la relégation des rojiblancos en 2017/2018, le Sporting n’a battu l’éternel rival qu’une seule fois – il y a deux saisons -, donc pour ceux de David Gallego C’est presque une obligation d’essayer de briser cette dynamique dans une année où il y a plus de distance que jamais entre les deux dans le tableau (16 points et 10 places).

La saison dernière, le triomphe des Carbayones à El Molinón a été crucial pour le salut de la Ziganda, qui est arrivé avec seulement deux points d’avance sur la descente, et a réalisé contre son éternel rival et à domicile l’un des cinq triomphes qui leur ont permis de sauver la catégorie un jour de la fin.

Malgré le fait qu’Oviedo soit historiquement celui qui a remporté le plus de derbies – il en a remporté 32 et fait match nul 22 sur les 81 joués en championnat – le Sporting est l’équipe la mieux donnée en deuxième division: elle a remporté 46% des les duels dans la catégorie argent, bien que seulement deux des neuf derniers.

L’équipe de David Gallego Il a été une année très régulière et toujours dans la partie haute du tableau, des arguments qui ne l’ont pas empêché de tomber contre Mirandés et Tenerife: Oviedo est sa pierre de touche pour récupérer la dynamique de 10 matchs sans perdre ce qu’il avait depuis janvier, mais aussi son pire cauchemar depuis le retour des carbayones au football professionnel.