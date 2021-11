Le derby de Manchester sera-t-il la bataille finale d’Ole Gunnar Solskjaer ? – Man United News et nouvelles sur les transferts

Il y a toujours une tension nerveuse dans le derby de Manchester, mais les nuages ​​​​qui planent sur Old Trafford sont plus sombres que d’habitude, prêts à éclater et à faire pleuvoir la fureur sur Manchester United à tout moment.

Les circonstances entourant l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer sont comme un boa constricteur serrant lentement sa proie dans ce qui a été présenté comme un sursis d’exécution par beaucoup, et la lame est affûtée avant le coup d’envoi samedi à 12h30.

Pas une seconde je n’en profite. Rien. L’incompétence de Man United au niveau du conseil d’administration et le manque de planification pour la suite sont la raison pour laquelle Solskjaer reste aux commandes. Ce n’est pas parce qu’ils veulent lui donner une autre chance, c’est parce qu’ils ne savent pas quoi faire après son départ et que l’indécision fait sécher Solskjaer.

United n’a pas perdu contre City lors des quatre derniers derbys et il y a un peu de réconfort à y trouver. À plus d’une occasion sous Ole, United s’est présenté dans un match où peu de gens s’attendaient à quelque chose et l’a pris d’assaut. Nous espérons tous un résultat similaire samedi, mais les réalistes en nous tous s’attendent à quelque chose de bien plus sinistre.

Cela pourrait être le dernier hourra de Solskjaer. Son dernier combat avec une balle laissée dans son pistolet à la fin d’un western, son moment de rédemption pour saisir la victoire des mâchoires du limogeage. Cela pourrait aussi être une fermeture brutale de rideau.

Il existe un large consensus sur le fait qu’Ole a dû faire ses preuves dans les trois matchs après les Spurs pour «sauver son travail», un avec lequel je ne suis pas d’accord, mais après que l’élan s’est estompé dans le match contre Atalanta, l’écriture est sur le mur entourant son travail.

Avant samedi, il y aura un air nerveux autour de United jouer City, mais c’est finalement une histoire parallèle à la tragédie shakespearienne qui se déroule avec Solskjaer comme protagoniste, et un Shakespeare a rarement une fin heureuse.

J’espère vraiment que mes sentiments avant le derby sont mélancoliques, sans substance, peur inutile, mais je ne pense pas que ce soit le cas.