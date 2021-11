Le derby de rugby catalan arrive demain samedi, Barça Rugbi vs Santboiana

19/11/2021 à 15h19 CET

est samedi 20 novembre, deux duels directs séduisants clôturent la cinquième journée en Ligue de Division d’Honneur, après que leurs prétendants les auront reportés d’un commun accord.

Dans le premier, le Barça Rugby et la UE Santboiana, représentants catalans de la catégorie masculine la plus élevée, mettent fin à une longue attente depuis la dernière fois qu’ils nous ont enchantés avec un des classiques de ce sport à l’intérieur de nos frontières, qui peut être apprécié en direct sur LaLigaSportsTV et TV3.

Plus d’un an s’est écoulé depuis dernier duel entre azulgranas et doyens, car ils ont été mesurés le premier jour de la saison dernière et, plus tard, ils ont joué dans différents groupes lors de la deuxième phase de championnat, donc l’ovale de Barcelone vivra son grand jour d’une manière plus spéciale si possible.

Les deux équipes ils récupèrent de l’argent très important après la trêve internationale, comme Guèmes ou Facundo Dominguez du côté local et Afa Tauli ou Jordi Jorba sur le visiteur. Les derniers affrontements : Barça 18-12 Santboiana (Ligue 2020-21) / Barça 32-32 Santboiana (Ligue 2019-20)

Un peu plus tard, le Complutense Cisneros recevoir le Club de Rugby La Vila avec beaucoup d’oxygène en jeu, car ce sont les ensembles qui sont juste au-dessus de la descente directe. Les deux équipes veulent retrouver la dynamique positive avec laquelle elles ont commencé la Ligue et surmonter la récente crise.

Le Collegiate Club a une magnifique opportunité d’honorer ses quatre joueurs récemment devenus Champions d’Europe avec les Lions M20.

Le grand moment de la forme Javier Carrion lui a permis de jouer à nouveau avec lui XV du LionPrécisément à la Centrale, le 30 octobre contre l’Italie A, et il espère aider son équipe à remporter la première victoire à l’extérieur du parcours. Les derniers affrontements : La Vila 18-17 Cisneros (Ligue 2018-19) / Cisneros 17-21 La Vila (Ligue 2018-19).

En plus de ces quatre équipes, deux autres représentants de la division d’honneur masculine s’affronteront ce week-end, plus précisément dimanche à 12h00, lorsque le Fromage VRAC Entrepinares et le Lexus Alcobendas Rugby Ils se réunissent pour contester la XVIIIe Supercoupe d’Espagne de Rugby, qui peut être vu en direct sur LaLigaSportsTV.