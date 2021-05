Le derby de Wayne Rooney SURVIVE dans le thriller dramatique de six buts de la dernière journée pour envoyer Sheffield mercredi en Ligue 1 avec Rotherham

Le comté de Derby de Wayne Rooney est SÛR après un thriller de six buts avec Sheffield mercredi le dernier jour de la saison du championnat – envoyant les Owls et Rotherham en Ligue 1 dans le processus.

Les Miller devaient rester debout aux dépens des Rams après le premier match d’ouverture de Lewis Wing avant que l’égalisation de la 88e minute de Marlon Pack ne leur refuse une survie improbable.

Derby est en sécurité après une dernière journée assez remarquable

Et un concours incroyable à Pride Park a vu mercredi prendre les devants à deux reprises et Derby revenir par derrière à deux reprises lors d’une simple et incroyable dernière journée.

Plus à venir…

