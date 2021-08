Le derby londonien, le match du jour en Premier League

22/08/2021 à 10h30 CEST

Arsenal et Chelsea disputeront le premier derby londonien de la saison 2021/22 lors de la deuxième journée de Premier League. Les bleus, qui sont lancés après la Supercoupe d’Europe et la victoire contre Crystal, visiter l’Emirates Stadium, où ils n’ont pas gagné depuis deux saisons. Les Gunners, pour leur part, Ils sont tombés à la première devant Brentford et montrent plus d’ombres que de lumières.

Le tournoi de la ligue britannique présente l’un des meilleurs matchs de la compétition lors de la deuxième journée : Arsenal et Chelsea joueront le premier derby du parcours en deux moments antagonistes. Ceux de Mikel Arteta, qui cette saison Ils ne participeront pas à une compétition européenne pour la première fois depuis 1996, Ils sont partis beaucoup de points d’interrogation à la première et une perte douloureuse pour la recrue Brentford.

Ceux de Thomas Tuchel visiteront le nord de Londres dans une dynamique imbattable. Après avoir remporté la Ligue des champions la saison dernière, les bleus ont commencé comme ils ont fini : gagner. Ils ont battu Villarreal lors des tirs au but de la Super Coupe d’Europe et se sont battus et convaincus contre Crystal Palace lors de la première de Premier League..

Les Emirats, fief d’Arsenal face à Chelsea

Arsenal ne va pas bien au derby, mais ils ont l’un des atouts les plus importants de ces dernières années : leur autorité à l’Emirates Stadium. Les Gunners n’ont récolté que une défaite lors des neuf dernières visites de Chelsea (six victoires, deux nuls et une défaite). Ce sera la 204e fois qu’ils sont mesurés et Arsenal n’a remporté que trois de ses 18 derniers matchs en face à face contre Chelsea.

Ces trois victoires étaient précisément à domicile, lors des saisons 2016/17, 2018/19 et 2020/21. La dernière fois qu’ils ont perdu à domicile, c’était en 2019/20, quand Chelsea a gagné 1-2 avec des buts de Jorginho et Abraham en fin de match.