Le derby londonien mesure Arsenal et Chelsea

01.08.2021 à 10:00 CEST

Arsenal et Chelsea s’affrontent dans le derby classique de Londres en cette pré-saison 2021/22. Les artilleurs, qui ont un peu plus de tir que les bleus, ils veulent rattraper une mauvaise saison et revenir aux compétitions européennes. Avec Mikel Arteta à la tête du projet, Arsenal a retrouvé son identité et l’objectif est de revenir à un bon niveau de jeu.

Les champions d’Europe actuels, avec Thomas Tuchel comme grand architecte et avec Koundé à l’honneur, ils veulent redevenir une équipe dominante en Ligue des Champions et regagner le trône de la Premier, où aucun champion n’est sorti depuis la saison 2016/17.

L’équipe Emirates a une grande nouveauté : L’arrière central de Brighton Ben White est venu dans l’équipe de Londres en échange de 58 millions d’euros, tandis que Chelsea n’a pas encore renforcé l’effectif, bien qu’il soit prévu que dans les semaines à venir il décaisse la clause (80 M€) de Jules Koundé à Séville.

Un derby de préparation sans favoris

Arsenal et Chelsea s’affrontent sans avoir non plus d’affiche préférée, malgré le fait que les hommes de Mikel Arteta arrivent avec plus de minutes et plus de tournage à la rencontre. Déjà avec Aubameyang ou Thomas entrant dans les plans du technicien, Les artilleurs a débuté avec une défaite contre Hibernian (2-1), mais ils ont ensuite fait match nul contre les Glasgow Rangers (2-2) et ont clairement battu Watford (1-4).

Ceux de Thomas Tuchel, de leur côté, déjà sans Olivier Giroud, ont gagné contre l’AFC Bournemouth (1-2) et veulent continuer à ajouter de bons sentiments en attendant ce qui se passe avec Timo Werner, qui ne s’est pas encore installé à Londres, et le troc Zouma-Koundé.