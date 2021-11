Le derby sévillan le plus régulier

11/05/2021 à 19:29 CET

pari

Les Le Betis affronte ce match avec des sentiments mitigés puisque, malgré le grand 2021 que l’équipe dirigée par Pellegrini a réalisé, vient à cette rencontre avec deux défaites de suite (Atlético de Madrid et Bayer Leverkusen).

S’il est vrai qu’il faut savoir évaluer ces défaites dans le cadre de cette rencontre, puisque l’entraîneur de Verdiblanco a décidé d’effectuer plusieurs rotations en pensant au duel capital contre Séville.

Les blanc et rouge, dirigé par Lopetegui, arrivent à cette rencontre avec un Sensation douce-amère semblable à son rival en raison de la défaite en Ligue des champions contre Lille Cela a déjà compliqué ses aspirations européennes, c’est certain, augmentant le besoin de donner de la joie à ses fans sur le terrain de son plus grand rival ce dimanche.

Compte tenu de la nécessité pour les deux équipes de bien performer après des matchs irréguliers, en plus de la haute tension inhérente à un match de ces caractéristiques, je considère que la section sur les réprimandes est vraiment intéressante, car J’attends un match où personne ne perd une balle.

En analysant le marché des « Coins et cartes » sur Betfair, nous pouvons trouver deux options vraiment tentantes telles que l’option de « Plus de 20 points dans Cards for Betis » payant [1.60] et « Plus de 20 points en Cards for Sevilla » payant [1.80].

D’un autre côté, je pense que le Betis a fait un effort important pour réserver des joueurs de grande qualité pour ce match, donc ça doit être quelque chose qui, en plus d’être à domicile, influence ce match.

En parcourant les options que nous offre le « Combipartido », j’envisage l’option de « Betis ou match nul et Moins de 3,5 buts dans le match » en cote [1.83].

Concernant les objectifs, Je m’attends à un match pas trop offensif ni ouvert par l’une ou l’autre des parties sachant, les deux équipes, que l’équipe qui parvient à prendre de l’avance sur le tableau d’affichage aura beaucoup de gains, donc je ne m’attends pas à des torrents offensifs de la part de l’une ou l’autre équipe dimanche prochain.

Vous pouvez trouver des données et des informations sur le derby sévillan dans cet autre article : « Les 10 faits sur le derby sévillan que vous ne pouvez pas manquer ».