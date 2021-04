Le dernier ajout de TikTok pourrait être sa meilleure fonctionnalité d’accessibilité à ce jour – .

TikTok va commencer à donner à ses utilisateurs la possibilité d’ajouter des sous-titres générés automatiquement sur leurs vidéos dans le but de favoriser une communauté plus inclusive. La société fait référence à la future fonctionnalité sous le nom de «sous-titres automatiques», et les créateurs les verront sur la page d’édition après avoir téléchargé ou enregistré une vidéo dans l’application. Si vous appuyez sur le bouton pour les activer, les sous-titres seront automatiquement générés sous la vidéo. À ce stade, vous aurez la possibilité de les modifier pour vous assurer qu’ils sont exacts avant de publier la vidéo.

Lorsqu’un créateur choisit d’ajouter des sous-titres automatiques à la vidéo, ils apparaîtront sur la vidéo à moins que le spectateur ne décide activement de les désactiver. Si vous ne souhaitez pas voir les légendes, vous pouvez ouvrir le panneau de partage, appuyer sur le bouton Légendes et désactiver les légendes. Ce n’est qu’une étape supplémentaire, mais cela ouvre TikTok à un tout nouveau groupe.

TikTok indique qu’au départ, la fonctionnalité ne sera disponible qu’en anglais américain et en japonais, mais que d’autres langues seront prises en charge par la fonctionnalité «dans les mois à venir». TikTok travaille déjà avec des créateurs sur sa plate-forme pour faire connaître les sous-titres automatiques et espère que tout le monde profitera de cette fonctionnalité.

«Notre objectif chez TikTok est d’être accessible à tout le monde, et nous nous engageons à faire le travail à long terme», déclare Stephanie Hind, Manager, Creator Management and Operations, TikTok US. «Nous entreprenons actuellement une évaluation de l’accessibilité pour identifier d’autres domaines à améliorer, et nous augmentons notre portée auprès des organisations et des communautés handicapées sur TikTok pour faire entendre leur voix et apporter des changements qui nous servent tous. En travaillant avec des organisations comme The Deaf Collective, nous visons à accroître la sensibilisation à la diversité, aux talents et aux conversations qui se déroulent dans les communautés sourdes. »

Ce n’est qu’une des nombreuses améliorations d’accessibilité que TikTok a apportées à son application ces derniers mois. TikTok a donné aux utilisateurs la possibilité de transformer des miniatures animées en images statiques, a ajouté un avertissement au créateur pour informer les créateurs lorsque leurs vidéos pourraient produire des effets susceptibles de déclencher une épilepsie photosensible, a créé une fonction de photosensibilité qui permet aux téléspectateurs de sauter tout contenu susceptible de les déclencher une fonction de synthèse vocale.

La transcription automatique existe depuis des années, mais ce n’est que récemment qu’elle est devenue suffisamment précise pour prendre le relais d’un humain. De plus, avec la possibilité de modifier les légendes une fois qu’elles ont été générées, vous n’aurez à faire qu’une fraction du travail pour nettoyer les mots et les phrases que TikTok n’a pas pu saisir pendant l’enregistrement.

