Le nouvel album d’Adele, 30, est sorti aujourd’hui, le record arrive six ans après son tube de 2015, 25. Alors que les fans de la star attendaient cet album avec impatience depuis longtemps, il s’agit peut-être du record le plus personnel qu’elle ait jamais produit, car il entre dans les détails de son récent divorce.

Adele est sortie avec Simon Konecki pendant sept ans et était mariée depuis deux ans et partageait son fils Angelo, neuf ans.

Le divorce a été officiellement finalisé en mars de cette année.

L’album est déjà numéro un sur iTunes dans 62 pays à travers le monde. Les internautes ont répondu en ligne au dernier album de la chanteuse.

Shania Twain a déclaré dans une vidéo pour Apple Music : « Salut Adele, félicitations pour avoir terminé le nouvel album, j’ai hâte d’entendre plus de ta voix époustouflante. Je suis un grand supporter, je t’aime.

@ivlxe a tweeté : « La plus belle voix de femme de notre génération ugh god. L’album vaut la peine d’attendre six ans.

@holloggsy a tweeté : « Adele 30 est définitivement son meilleur album. Elle sonnait mieux que jamais et elle était beaucoup plus ouverte que ses trois derniers albums. Bravo à ceux qui ont écouté.

@CallumMack18 a tweeté : « Cet album d’Adele est le meilleur de l’année et jusqu’à présent le meilleur de sa carrière. Incroyable. »

@amouraals a tweeté : « Cet album est probablement le meilleur d’Adele à ce jour. Je ne pense pas avoir jamais entendu une collection de chansons aussi personnelles et brutes. Des albums comme celui-ci me rappellent vraiment quel privilège c’est d’avoir un artiste qui jette son cœur sur un disque. Ils ne font plus d’albums comme celui-ci.

Son album a d’abord été taquiné à travers le monde avec le numéro 30 projeté sur des bâtiments et des panneaux d’affichage à travers le monde.

La chanteuse récompensée aux Grammy Awards avait déclaré que l’album avait été enregistré pour aider son fils de neuf ans à comprendre son divorce.

Elle a confié au magazine Vogue : « Je voulais lui expliquer à travers ce disque, quand il a entre 20 et 30 ans, qui je suis et pourquoi j’ai volontairement choisi de démanteler toute sa vie à la recherche de mon propre bonheur. »

Son premier album 19 est sorti en 2008, suivi de 21 en 2011 et 25 en 2015. Elle a également remporté un Oscar pour la bande originale du film ‘Skyfall’.

Ce dimanche, un public avec Adele diffusera sur ITV une performance au Palladium de Londres, qui mettra en vedette Samuel L Jackson, l’actrice de Harry Potter Emma Watson, le rappeur Stormzy et le comique Alan Carr.