Le dernier album de Willie Nelson présente ses enfants, sa sœur

Le dernier album de Willie Nelson est une affaire de famille.

Vendredi, l’icône de la musique, 88 ans, a sorti son dernier album, « The Willie Nelson Family », mettant en vedette une équipe soudée : ses enfants et sa sœur.

Nelson a longtemps été soutenu par le Family Band, qui présente sa sœur Bobbie sur les clés. Ces dernières années, ses fils Lukas et Micah ont également rejoint le groupe. Les filles de Wilson, Paula et Amy, se produisent occasionnellement avec leur père, selon Austin American-Statesman.

Les quatre enfants apparaissent sur la couverture de « The Willie Nelson Family » aux côtés de leur père et de leur tante. Selon le point de vente, c’est la première fois que Nelson rassemble toute l’équipe pour un projet de studio, bien qu’il ait déjà présenté des membres de sa famille sur diverses pistes.

WILLIE NELSON EFFECTUE ‘VOTE ‘EM OUT’ AU TEXAS RALLY POUR SOUTENIR LES DROITS DE VOTE

Willie Nelson a sorti un nouvel album gospel intitulé « The Willie Nelson Family ». (Photo de Rick Kern/WireImage pour Shock Ink)

« The Willie Nelson Family » présente une orientation religieuse, avec des airs originaux comme « Kneel At The Feet Of Jesus » et « Family Bible ».

WILLIE NELSON RÉAGIT AUX QUESTIONS POLITIQUES : « NOUS PRENONS TOUS NOS PROPRES DÉCISIONS »

Le disque comprend également une poignée de reprises, telles que « I Saw The Light » de Hank Williams et « In the Garden » de C. Austin Miles.

L’album présente un certain nombre d’enfants de Nelson, dont ses fils Lukas (au centre) et Micah (à droite). (Photo de Michael Kovac/. pour la Recording Academy)

« All Things Must Pass » de George Harrison est également présenté, avec Lukas, 32 ans, prenant en charge la voix. Son père offre des chœurs avec Micah jouant de la basse et de la batterie sur la piste.

WILLIE NELSON APPELLE BIDEN À RECONNAÎTRE LE 4/20 COMME FÊTE NATIONALE DE LA MARIJUANA

Les chansons sont plus courtes, l’album de 12 pistes totalisant un peu plus de 30 minutes de musique.

Willie Nelson collabore souvent avec sa sœur Bobbie. (Photo de Gary Miller/.)

L’album a été enregistré aux Pedernales Studios à Spicewood, au Texas. Nelson a coproduit aux côtés de Steve Chadie. Le batteur Billy English et le bassiste Kevin Smith apparaissent également sur le disque, tout comme le gourou de l’harmonica Mickey Raphael et le regretté percussionniste Paul English.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lukas s’est fait un nom dans l’industrie de la musique au cours des dernières années, notamment en co-produisant et co-écrivant un certain nombre de chansons sur la bande originale de « A Star Is Born ». Il est également apparu dans le film en tant que membre du groupe soutenant Jack de Bradley Cooper.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT