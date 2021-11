Le dernier album des Spice Girls a apporté un barrage de souvenirs brillants

À l’aube du 21e siècle, les chances étaient contre Filles aux épices. Tout d’abord, leur carrière solo avait connu un bon départ – avec Mel C’s Northern Star, en particulier, faisant des affaires sérieuses à partir du milieu de 1999. Le programme d’enregistrement stop-start de leur troisième album, Forever, a conduit à l’abandon des premiers morceaux. ; mais le défi le plus important était que la scène musicale avait radicalement changé depuis la sortie de leur deuxième album, Monde des épices.

Partir sur un autre chemin

Les plans initiaux d’enregistrer à nouveau avec Richard Stannard et Matt Rowe pendant et juste après la tournée mondiale de 1998 ont conduit au single « Goodbye », le dernier des trois Spice Girls consécutifs. Noël n ° 1 dans leur pays natal, mais l’accord sur une future direction musicale s’est brisé peu de temps après. D’autres sessions l’année suivante ont de nouveau semblé au point mort, et ce n’est que la décision du groupe de commencer à travailler sur un nouveau son urbain qui a pris de l’ampleur. Les morceaux pop tous azimuts qu’ils avaient enregistrés ont été abandonnés, même s’il était évident d’un point de vue commercial d’inclure « Goodbye » dans l’album final, et une chanson du hit-maker Elliot Kennedy, qui a survécu à l’abattage sous une forme retravaillée.

Expédition à Darkchild, alias Rodney Jenkins, et les légendes de la production Jimmy Jam et Terry Lewis – célèbres pour leur travail avec Janet Jackson – avait un sens stratégique, mais il était difficile de deviner si les Spice Girls apporteraient avec elles leur base de fans vieillissante. A part « Au revoir », les morceaux qui composent Forever offrent une superposition urbaine agitée à un ensemble de diamants bruts. Les ballades – « Weekend Love », « Time Goes By » et « Let Love Lead The Way » – sont parmi les meilleures du groupe, cette dernière s’associant à « Holler » comme seul single de Forever. La voix distinctive d’Emma Bunton se faufile dans le mix, ramenant le son au cœur de la pop, mais c’est là que réside quelque chose du défi: il peut sembler que les quatre voix luttent pour se fondre sans effort comme elles le faisaient autrefois. C’est presque comme si chaque membre était soucieux de se faire entendre ou même de s’engager dans une autre voie.

Mais la production, si distinctement de son époque, a de beaux moments. « Holler » est une musique pop agitée qui sonnait très bien à la radio et a donné aux Spice Girls leur dernier numéro 1 au Royaume-Uni à ce jour (bien que les États-Unis aient complètement ignoré le morceau). L’influence de Darkchild domine ce morceau et cinq autres ici, mais ce sont en fait les deux morceaux de Jam et Lewis – « If You Wanna Have Some Fun » et le slowie atmosphérique « Oxygen » – qui datent le mieux. Il y a une légèreté de touche sur ces deux chansons qui ajoute un regard en arrière sur une époque plus fraîche et moins maniérée. C’est dommage que l’on projette de publier « If You Wanna Have Some Fun » car un single n’a jamais été bon ; cela aurait pu transformer tout l’album.

Un barrage de souvenirs brillants

Forever a lutté pour être à la hauteur des énormes attentes commerciales fixées par les deux versions précédentes du groupe. Il s’est encore vendu à des millions dans le monde, mais c’était une fraction du nombre qui Pimenter et Spiceworld avait généré quelques années plus tôt. Sorti le 6 novembre 2000, Forever semblait être un disque qui avait du mal à trouver son moment : un pas incertain sur un terrain inconnu, avec une ambition créative entraînant apparemment chaque membre dans une direction différente alors qu’ils essayaient toujours de rester soudés en tant que groupe. Sur le plus proche pop « Goodbye » – enregistré 18 mois plus tôt – les choses ont repris vie de manière spectaculaire. Cela dit tout.

Les Spice Girls sont un phénomène pop et la personnalité montante du groupe est suffisamment exposée ici pour garder les choses surprenantes, mais la production laborieuse menace souvent de submerger cet esprit. La longévité et la réputation du groupe ont été mieux servies par un barrage de souvenirs brillants et leur engagement continu (bien qu’intermittent) à faire des tournées qui se poursuit à ce jour. Forever est un album intéressant et parfois génial, mais les Spice Girls savaient peut-être que c’était un titre d’album impossible à atteindre.

