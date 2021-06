Le dernier aperçu de la technologie Safari d’Apple apporte les fonctionnalités de macOS Monterey à Big Sur

Apple a publié aujourd’hui Safari Technology Preview 126, son navigateur expérimental introduit pour la première fois en 2016. Avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent avoir un aperçu des technologies Web à venir sur macOS et iOS.

Avec Safari Technology Preview, certaines des fonctionnalités annoncées avec macOS Monterey et iOS 15 la semaine dernière sont disponibles pour les utilisateurs qui n’exécutent pas nécessairement les versions bêta des systèmes d’exploitation à venir.

Par exemple, Safari Technology Preview 126 présente :

Barre d’onglets simplifiée : Utilisez les groupes d’onglets pour enregistrer et organiser vos onglets. Découvrez le nouveau design. Testez votre site. Expérimentez avec la couleur du thème.

Texte en direct: sélectionnez et interagissez avec du texte dans des images sur le Web dans les versions bêta de macOS Monterey sur les Mac M1.

Extensions Web Safari améliorées : Essayez la prise en charge de declarativeNetRequest, qui a été étendue à 150 000 règles de blocage de contenu et des pages d’arrière-plan non persistantes pour de meilleures performances.

Notes rapides: ajoutez des liens et des surlignages Safari pour mémoriser des informations ou des idées importantes sur le Web dans les versions bêta de macOS Monterey.

WebGL 2: Essayez les performances graphiques 3D améliorées de WebGL s’exécutant sur Metal via ANGLE.

Technologies Web: Découvrez et testez les technologies HTML, CSS, JavaScript et autres technologies Web disponibles dans Safari 15 Beta et incluses dans les versions précédentes de Safari Technology Preview.

Pour télécharger la dernière version de Safari Technology Preview sur macOS 12 Monterey, cliquez ici. Pour ceux qui exécutent macOS Big Sur, cliquez ici.

Après la WWDC21, . a également couvert de nombreuses nouvelles fonctionnalités à venir sur iOS, macOS, etc. Voici tout ce qui est exclusif aux Mac M1 sur macOS Monterey, par exemple.

