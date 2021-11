Le dernier appareil Alexa d’Amazon ne ressemble à rien de ce que l’entreprise a fait auparavant

Amazon a lancé un autre appareil intelligent alimenté par Alexa. Cette semaine, la société a dévoilé un nouveau moniteur intelligent de qualité de l’air Alexa, qui coûtera 69 $. L’appareil devrait arriver en décembre et des précommandes sont déjà disponibles pour celui-ci. Le nouvel ajout à la famille Alexa d’Amazon arrive à un moment où l’assistant vocal personnel a fait beaucoup de nouvelles. Premièrement, quand Amazon a confirmé qu’il supprimerait l’une des fonctionnalités les plus utiles d’Alexa la semaine prochaine. Ensuite, lorsque la société a publié une grosse mise à jour Alexa contenant de nouvelles fonctionnalités.

Tout comme tous les autres appareils intelligents d’Amazon, le nouveau moniteur de qualité fonctionnera main dans la main avec Alexa. Les utilisateurs peuvent le connecter via l’application mobile ou un appareil Amazon Echo, puis ils peuvent surveiller tout ce que l’appareil capte.

Alexa Smart Air Quality Monitor détecte le monoxyde de carbone, la poussière et plus encore

Amazon affirme que son nouveau moniteur de qualité de l’air détectera les problèmes de qualité de l’air tels que la poussière, le monoxyde de carbone, l’humidité et la température. Il détecte également d’autres composés organiques considérés comme dangereux pour le corps humain. Si l’appareil capte de l’air malsain, il vous alertera via un appareil Echo connecté ou via l’application mobile. Vous pouvez ensuite ouvrir la fenêtre ou allumer un purificateur d’air pour nettoyer les choses.

L’appareil fonctionne également avec Alexa via la commande vocale. Vous pouvez demander à Alexa la qualité de l’air à tout moment. Alexa fournira ensuite une ventilation détaillée de la qualité de l’air sur les appareils compatibles avec l’affichage comme votre téléphone ou un Echo Show. Malheureusement, ceux qui s’intéressent au nouvel appareil devront attendre décembre pour qu’il soit expédié. Des précommandes sont disponibles, cependant, et vous pouvez précommander l’appareil via Amazon dès maintenant. Si vous n’en avez pas déjà un, vous pouvez également commander le nouveau Smart Air Quality Monitor avec un Echo Dot de quatrième génération, qui vous aidera à suivre plus facilement les choses.

Amazon continue d’annoncer de nouveaux appareils intelligents alimentés par Alexa

Ce nouveau moniteur de qualité de l’air n’est que le dernier d’une série d’annonces de produits récentes du géant des achats en ligne. En septembre, Amazon a dévoilé de nouveaux produits comme l’Echo Show 15 et un groupe de fitness Halo View. De plus, la société continue de se lancer dans des projets de santé avec Halo Fitness et Halo Nutrition, deux fonctionnalités incluses dans son abonnement Halo.

Amazon continue également d’étendre ses options de sécurité domestique Ring et Blink. La société a annoncé le nouveau Ring Alarm Pro, qui intègre l’intégration Wi-Fi Eero Mesh. Pour Blink, la société a annoncé une nouvelle sonnette vidéo à 50 $. Nous avons également obtenu plus de détails sur le drone de sécurité Always Home Cam d’Amazon, pour lequel il accepte désormais les inscriptions.

Une autre grande annonce de septembre était Amazon Glow. Glow est un nouveau système qui permet de connecter les enfants avec des membres éloignés de leur famille, tout en rendant l’apprentissage plus amusant. Il comprend un écran intégré, des fonctions de confidentialité et un projecteur qui fonctionne avec un tapis tactile pour donner vie à des séquences interactives.

