Le dernier appel téléphonique de la princesse Diana mis à nu par un ami proche – “Elle voulait voir ses garçons” | Royale | Nouvelles

Dans un prochain documentaire d’ITV qui sortira le 24 juin, le journaliste Richard Kay a révélé qu’il était la dernière personne appelée par la défunte princesse de Galles. Dans un extrait émouvant du prochain film de 90 minutes, M. Kay a rappelé le moment où la police lui a annoncé la déchirante nouvelle.

M. Kay a déclaré : « Je lui ai parlé ce soir-là.

“[The] la police a dit que le dernier appel qu’elle a passé était pour moi.

Il pensait que Diana essayait d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie après sa séparation du prince Charles un an auparavant.

M. Kay a poursuivi : « J’ai senti qu’elle était plutôt bien placée.

«Elle était désespérée d’essayer de prendre un nouveau départ et de faire quelque chose de différent, d’explorer un autre type de royauté.

“Et elle voulait revenir voir ses garçons.”

Le documentaire, Diana, célèbre la “vie remarquable” de la défunte princesse dans l’année qui aurait marqué son 60e anniversaire.

Selon un synopsis du programme, le long métrage documentaire présente des interviews rarement entendues et des images d’archives qui explorent certains des événements les plus importants de la vie de Diana.

Lorsque l’émission a été annoncée, le producteur exécutif, David Glover, a expliqué que le documentaire arrivait au “moment idéal pour réexaminer sa vie et son héritage”.

Il a déclaré: «Il y a quelque chose d’un peu magique à propos de la princesse Diana – et malgré les difficultés dans sa vie personnelle, elle a réussi à utiliser sa connexion avec les gens pour faire énormément de bien.

“Son 60e anniversaire semble être le moment idéal pour réexaminer sa vie et son héritage et explorer comment elle est passée d’une adolescente relativement inconnue à la personne la plus endeuillée qui ait jamais vécu.”

Le documentaire devrait sortir près d’un mois après que Lord Dyson a découvert de graves actes répréhensibles concernant l’interview de la princesse Diana à la BBC Panorama avec Martin Bashir.

L’enquête a révélé que M. Bashir avait falsifié des documents et utilisé un “comportement trompeur” pour récupérer l’interview de la princesse de Galles.

Se remémorant le triste adieu de Diana au palais de Kensington, M. Kay a déclaré que toute la journée avait été “désespérément triste”.