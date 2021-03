Le dernier Apple Mac Mini a égalé son prix le plus bas sur Amazon à 829 $

Nous sommes toujours à l’affût des dernières offres Mac Mini, et c’est certainement une offre à noter. Le dernier et le meilleur Apple Mac Mini avec la puce M1 est tombé à 829 $ sur Amazon. Il n’est descendu à ce prix qu’une seule fois auparavant, et c’est le plus bas que nous ayons jamais vu aller. En dehors de cette baisse de prix, il se vend environ 849 $ sur Amazon et a atteint 870 $ récemment. La même version coûte 900 $ chez Apple, vous savez donc que vous obtenez une bonne affaire ici.

La puce M1 est le présent et l’avenir des appareils Apple. Vous allez le voir beaucoup plus utilisé au fil du temps, mais pour le moment, vous ne pouvez le trouver que dans la dernière génération d’appareils Apple. C’est un pas de géant en termes de performances et il combine le processeur, le GPU et un moteur neuronal conçu pour l’apprentissage automatique avancé. Le processeur a huit cœurs et offre des performances 2,8 fois plus rapides, et le processeur graphique à 8 cœurs améliore également les performances graphiques pour les applications et les jeux intensifs. Le moteur neuronal à 16 cœurs fait progresser l’apprentissage automatique d’une manière qui améliore considérablement les performances.

Les autres spécifications du Mac Mini incluent 8 Go de RAM, une mémoire unifiée qui facilite le multitâche et vous donne la possibilité de faire tout ce dont vous avez besoin pour faire aussi vite que possible. Il dispose également d’un disque SSD ultra-rapide de 512 Go qui fonctionne à la fois comme stockage et comme moyen supplémentaire de rendre la charge de tous vos logiciels aussi proche que possible de l’instantané. Si vous avez utilisé autre chose, même une ancienne génération de Mac Mini, la vitesse sera la seule chose que vous remarquerez avec ce nouvel appareil.

Vous bénéficierez également d’une vitesse améliorée grâce au Wi-Fi 6, qui vous offre une connectivité Internet ultra rapide. Le Mac Mini comprend deux ports USB Thunderbolt 4, un port HDMI 2, deux autres ports USB-A et un port Gigabit Ethernet si vous avez besoin d’une connexion encore plus stable. Il est également chargé avec MacOS Big Sur avec un nouveau design et des mises à jour majeures d’applications pour Safari, Messages et Maps.