Le dernier Apple Store de New York ouvre avec une zone de ramassage dédiée

Le nouveau magasin Apple dans le Bay Plaza Mall dans le Bronx, à New York, avec une nouvelle station de ramassage dédiée.

Apple The Mall est situé à Bay Plaza sur Baychester Avenue dans le Bronx, à New York. Le magasin a ouvert pour la première fois le vendredi 24 septembre, à temps pour l’iPhone 13, l’iPad et le nouvel iPad mini.

Tel que rapporté par Michael Steeber, le nouveau magasin présente « le plus grand changement apporté au design de l’Apple Store depuis des années » grâce à une nouvelle station de ramassage dédiée :

Le plus grand changement apporté au design de l’Apple Store depuis des années : Apple The Mall at Bay Plaza a ouvert ses portes aujourd’hui dans le Bronx, avec un nouveau design pilote axé sur Apple Pickup.

L’intérieur du magasin présente un design lambrissé distinctif que l’on peut voir dans cette visite virtuelle à 360 degrés de Storeteller :

Situé juste au sud de Co-Op City et à l’ouest de Pelham Bay Park, Apple The Mall at Bay Plaza offre pour la première fois un service et une assistance pratiques au Bronx et introduit une expérience en magasin jamais vue auparavant dans aucun Apple Store du monde . Lorsque vous achetez à domicile et choisissez le retrait en magasin, votre commande attendra dans la nouvelle zone Apple Pickup, un domicile permanent pour le retrait des commandes en ligne au cœur du magasin.

Le nouveau magasin propose une station de ramassage dédiée au lieu d’un forum, reflétant probablement un changement dans l’expérience de vente au détail d’Apple, car de plus en plus de gens cherchent à acheter chez Apple en ligne plutôt que de visiter pour des expériences de magasin prolongées. Cela signifie que la collecte du nouveau meilleur iPhone d’Apple est maintenant plus facile que jamais dans le nouveau magasin Apple du Bronx, juste à temps pour le week-end de lancement !

