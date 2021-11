Le dernier avantage de T-Mobile est une année gratuite de Paramount+

Vous pouvez désormais regarder iCarly gratuitement

T-Mobile s’est récemment efforcé d’offrir à ses clients des avantages intéressants, qu’ils soient physiques via les mardis T-Mobile ou virtuels comme Apple TV + gratuit ou Netflix. L’entreprise remboursera même votre téléphone si vous êtes sur un autre opérateur. Ce nouvel avantage, cependant, pourrait être particulièrement intéressant si vous aimez regarder des films et des séries télévisées gratuits, car T-Mobile a annoncé qu’il offrirait une année entière de Paramount +.

À partir du 9 novembre, les clients de T-Mobile pourront profiter d’une année entière de Paramount+. L’offre s’adresse aux clients postpayés sur T-Mobile ou Sprint souscrivant à un service Internet par téléphone ou à domicile. Peu importe si vous êtes déjà un abonné payant Paramount+ ; vous êtes toujours libre d’échanger et de profiter de cette offre. Après la fin de l’année gratuite, les clients commenceront à payer les frais mensuels de 4,99 $ que Paramount + commande habituellement, ou recommenceront à les payer s’ils étaient déjà clients au moment de l’échanger.

Quant à ce que Paramount+ apporte à la table, vous en avez peut-être entendu parler comme la plate-forme sur laquelle le récent redémarrage d’iCarly a été lancé, mais il vous donne également accès à des sports en direct et à plusieurs autres émissions originales comme Star Trek: Prodigy and Evil, un une poignée de films tels que Infinite et Paranormal Activity: Next of Kin. Il existe également un immense catalogue d’émissions plus anciennes telles que CBS, Comedy Central, MTV et Nickelodeon. Avec un contenu original sympa et une bibliothèque très respectable d’émissions et de films plus anciens, il y a beaucoup à aimer ici étant donné les 4,99 $ que vous paieriez mensuellement – ​​et encore mieux si vous obtenez une année complète gratuite.

À partir du 9 novembre, si vous êtes un utilisateur de T-Mobile avec un forfait grand public et que vous souhaitez profiter de cette offre, faites-nous savoir ce que vous en pensez.

