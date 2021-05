Le dernier Black Adam Tease de Dwayne Johnson nous fait vouloir voir son costume DC plus que jamais

Le casting de Black Adam comprend également Sarah Shahi dans le rôle d’Adrianna Tomaz, ainsi que Marwan Kenzari, James Cusati-Moyer, Bodhi Sabongui, Mo Amer et Uli Latukefu dans des rôles non divulgués. Dans les coulisses, Jaume Collet-Serra (qui a précédemment travaillé avec Dwayne Johnson sur Jungle Cruise) dirige le long métrage, et Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani ont tous travaillé sur le scénario. Bien qu’aucun détail spécifique de l’intrigue de Black Adam n’ait encore été révélé, l’histoire consistera à montrer comment le héros éponyme a acquis ses pouvoirs dans l’ancien Kahndaq, suivi de son affrontement avec la Justice Society à l’heure actuelle après avoir été emprisonné pendant 5000 ans.