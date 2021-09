Le dernier cadeau de Cola Cao fait un grand saut en qualité : pas de baticao, cette fois c’est une smartwatch | La technologie

in

De nombreuses générations ont grandi avec le baticao, cadeau mythique de Cola Cao. Cependant, tout évolue et maintenant ce sont des cadeaux beaucoup plus technologiques.

Vous connaissez sûrement les cadeaux que Cola Cao a inclus dans les packs familiaux tout au long de son histoire, du baticao de différentes formes et conceptions -le dernier en l’honneur de Mario Bros- à certains plus hétérodoxes, tels que les jeux de société .

La dernière nouveauté en termes de cadeaux de Cola Cao est beaucoup plus frappante, et c’est qu’avec le double pack de 1,35 kg, vous obtenez une smartwatch gratuite avec diverses fonctions, telles que podomètre, compteur de calories ou notifications, et tout pour 12,95 euros. sur Amazon, sans sortir de chez vous.

Ce pack de Cola Cao Original de 2,7 kg au total comprend en cadeau une montre connectée avec des fonctions telles que les notifications et le podomètre.

L’un des problèmes qui existent généralement avec ce type de packs Cola Cao est qu’ils génèrent beaucoup de demande, de sorte que Ils ont tendance à se vendre rapidement dans les supermarchés où ils existent, ainsi que dans n’importe quelle boutique en ligne.

Son prix peut également varier, chose courante sur Amazon, donc si vous êtes intéressé et que vous le voyez en stock, il serait préférable de l’ajouter rapidement au panier.

Il faut noter que cette version est celle de Cola Cao Original, et il existe déjà de nombreuses variétés en vente, dont certaines qui éliminent les grumeaux si caractéristiques, le Cola Cao Turbo, que vous pouvez également trouver sur Amazon.

Bien que ce ne soit pas le meilleur cacao que vous puissiez acheter, c’est une recette que tout le monde connaît et dont la saveur est bien connue.

Quant à la smartwatch offerte en cadeau et compte tenu du prix du pack, on peut s’attendre à une montre assez basique. Le modèle n’apparaît pas, mais les fonctions le font, c’est donc probablement l’une des montres low cost que l’on peut trouver dans les magasins comme Amazon et AliExpress, même si vu qu’elles ne coûtent que 13 euros, peu d’inconvénients peuvent y être mis.

