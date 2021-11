Le dernier canular académique est un doozy

Depuis qu’Alan Sokal a truqué Social Text il y a plus de 20 ans, et que Peter Boghossian et ses deux compatriotes ont punké plusieurs revues postmodernes avec du charabia total il y a quelques années à peine, on pourrait penser que les éditeurs et les critiques de revues universitaires seraient sur leurs gardes contre des canulars similaires. Mais apparemment pas Higher Education Quarterly (une publication de Wiley) qui vient de sortir avec un hurleur intitulé « L’argent des donateurs et l’académie : Perceptions de la pression excessive des donateurs en science politique, économie et philosophie ».

L’étude prétend démontrer que l’argent « de droite » a un effet significatif en poussant les collèges vers la droite.

Le premier signe qu’il s’agit d’un canular est que l’article dit que les deux auteurs, Sage Owens et Kal Avers-Lynde III, font partie de la faculté d’économie de l’UCLA, mais je ne trouve aucune trace de leur existence à l’UCLA ou ailleurs, et aucun enregistrement d’autres publications par l’un ou l’autre auteur. Je crois qu’ils n’existent pas. Je soupçonne que les «auteurs» peuvent être des conservateurs, ou au moins des anti-gauchistes, qui ont décidé de voir si un article qui flatte les profonds préjugés du monde universitaire pourrait passer outre l’examen par les pairs et être imprimé.

Passons donc à l’extraordinaire affirmation dans l’abstrait qui est le plus gros indice qu’il s’agit d’un canular :

Cet article utilise un instrument d’enquête randomisé standardisé pour déterminer comment les professeurs et le personnel professionnel des universités et collèges de quatre ans se perçoivent comme étant soumis à divers types de pressions illicites, puis examine comment ces pressions perçues sont en corrélation avec les dons de la part du droit. sources de l’aile et de la gauche. Recevoir des financements de sources de droite a non seulement un effet positif statistiquement significatif sur la pression perçue pour promouvoir des causes et des candidats « de droite », mais la taille de l’effet est grande à très grande. L’argent de droite semble fortement inciter les professeurs et les administrateurs – y compris ceux qui s’identifient comme membres de la droite – à croire qu’ils subissent des pressions pour embaucher et promouvoir des personnes qu’ils considèrent comme des candidats inférieurs, pour promouvoir des idées qu’ils considèrent comme pauvres, et supprimer les personnes et les idées qu’ils considèrent comme supérieures.

Oui, je sais ce que vous pensez : j’ai certainement vu beaucoup, beaucoup de contenu « de droite » sortir des universités ces derniers temps.

L’étude prétend avoir interrogé 2 000 professeurs et administrateurs à travers le pays pour parvenir à cette conclusion absurde. L’article complet se trouve derrière un mur payant, mais j’ai téléchargé un fichier PDF en souvenir après le retrait et la publication de l’article par Higher Education Quarterly, ce qui, j’imagine, arrivera bientôt.

L’article est long sur la récitation de travaux universitaires précédemment publiés, principalement sur les maux des frères Koch. Cette phrase est particulièrement révélatrice :

Pour les sources de donateurs de droite, nous incluons la Fondation Koch, la Fondation Templeton, la Fondation Olin, la Fondation Randy Eller, et la Société Fédéraliste.

Tout d’abord, la Federalist Society n’est pas un donateur pour les programmes de premier cycle, et en fait, cette étude mentionne dans ses notes qu’elle n’inclut aucune contribution aux facultés de droit. Deuxièmement, la Fondation Olin a fermé ses portes et dépensé le dernier de son corpus en 2006. L’étude prétend avoir une fenêtre de dix ans à partir de 2019 et avoir consulté le formulaire IRS 990 pour toutes ces fondations, donc l’Olin La fondation ne devrait pas du tout être incluse, car il n’y a pas eu d’Olin Form 990 au cours de la dernière décennie.

Mais qu’est-ce que c’est que la Fondation Randy Eller ? Je ne crois pas que cela existe. Je ne le trouve pas, et étant donné ma longue implication dans la philanthropie conservatrice, j’en aurais entendu parler s’il existait. Aucune source ou référence pour la « Fondation Randy Eller » n’apparaît nulle part dans l’étude, et ce paragraphe en est la seule mention.

Cette étude est un canular, et les données sont probablement fabriquées à partir de tissu entier.