Le « dernier chapitre » blasphématoire arrive bientôt en tant que contenu téléchargeable gratuit, la suite confirmée pour 2023

Blasphématoire est, à l’humble opinion de ce scribe, un jeu Metroidvania / Souls-like / insert-iffy-comparison-here hors concours sur Switch. C’est de mauvaise humeur, parfois autoritaire et excessivement sanglant, et certainement plutôt immersif. Il a eu quelques mises à jour gratuites et des ajouts de contenu charnus depuis son lancement il y a deux ans, et maintenant nous savons qu’il y en a un de plus à venir.

Lors de l’Awesome Indies Show de la Gamescom, il a été révélé que le « dernier chapitre » du jeu arrivait sous forme de mise à jour gratuite le 9 décembre – il s’intitule « Wounds of Eventide » et contenait une animation d’introduction plutôt agréable (ci-dessus).

Il a également été annoncé qu’une suite complète – Blasphématoire II, bien sûr – est en cours de développement et sa sortie est prévue en 2023.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous prévoyez de vous attaquer à ce prochain DLC dans Blasphemous !