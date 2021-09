Le dernier correctif de Cyberpunk 2077 déclenche le tollé Puddlegate pour CDPR

Image : CD Project Red

Cyberpunk 2077 Patch 1.3 a été présenté comme une nouvelle série de corrections de bugs et d’améliorations des performances, ainsi que comme offrant aux joueurs une nouvelle tenue et une nouvelle voiture. Mais certains joueurs ont rapidement remarqué d’autres changements. Les flaques semblaient moins nombreuses et plus espacées. Les routes étaient moins glissantes et réfléchissantes. En général, le monde de science-fiction tentaculaire du jeu semblait moins humide qu’il ne l’avait été, et les joueurs voulaient savoir pourquoi.

CD Projekt Red a publié le patch 1.3 le 18 août, et presque instantanément des rapports ont commencé à apparaître sur le subreddit du jeu à propos de quelque chose qui se passait sur les routes. Ils semblaient trop plats. Trop sec. La mise à jour contenait une longue liste de changements allant d’améliorations générales de la qualité de vie comme la re-spécification des compétences moins chères à des trucs hyper-spécifiques comme, “Correction d’un problème où le Monowire pouvait légèrement disloquer les bras du mâle V et couper à travers les vêtements.” Mais il n’y avait rien de spécifiquement mentionné sur les surfaces humides du jeu. Est-ce que cette porte de flaque d’eau Spider-Man de Marvel était encore une fois?

« Pas d’effet de rues mouillées dans le patch 1.3 ? » lire un post sur le subreddit. « Auparavant, ils ressemblaient beaucoup à des miroirs (ce qui était un peu artificiel mais impressionnant). Maintenant, il n’y a plus que de petites flaques d’eau… » D’autres étaient également perplexes. “Je conduis depuis environ une heure maintenant, juste en regardant comment se comporte l’éclairage et je sens que c’est une diminution notable”, a écrit un détective de flaque d’eau particulièrement engagé.

Certains joueurs se sont concentrés sur deux secondes juste au début d’une brève bande-annonce de comparaison pour la mise à jour CDPR partagée sur YouTube. Leurs lectures rapprochées se sont concentrées sur l’horodatage 0:03 à 0:05 où la voiture de V semble plus brillante dans Cyberpunk 2077 version 1.23. “La voiture en 1.23 est beaucoup plus ‘humide’ et en 1.3, elle ressemble plus à une finition satinée ou mate”, a écrit un fan en la décomposant. “Ce changement semble se produire partout, pas seulement sur les véhicules.”

Certains joueurs ont signalé une amélioration des fréquences d’images avec ce nouveau look et se sont demandé s’il s’agissait d’une dégradation visuelle intentionnelle pour améliorer les performances. D’autres étaient en conflit sur la façon dont le changement était général et s’il affectait toutes les surfaces réfléchissantes du jeu ou uniquement les routes principales. Quelques-uns se sont demandé si les surfaces auparavant toujours glissantes du jeu étaient elles-mêmes dues à un bug involontaire.

Peut-être était-ce un problème spécifique avec Screen Space Reflections (SSR) ? Un mod populaire pour Cyberpunk 2077 du début de l’année avait cherché à corriger sa fonction SSR «granuleuse», et avec le patch 1.3 CDPR l’a adressé avec un correctif officiel qui lui est propre. “Amélioration de l’effet Screen Space Reflections afin qu’il ait l’air moins granuleux sur les consoles et sur des qualités de paramètres visuels inférieures sur le PC”, lire les notes de mise à jour.

Mais ce n’était pas une amélioration, comme l’a montré comparaison après comparaison, et le CDPR en a pris note. Bien qu’il n’ait pas confirmé la cause spécifique de la réduction des reflets de la surface humide, ni l’étendue de son impact, un porte-parole du studio a déclaré à Kotaku qu’il était au courant du problème. « Nous l’avons examiné et avons confirmé [wetness] reviendra dans une future mise à jour », ont-ils écrit dans un e-mail. Mystère résolu. Sorte de.

Les joueurs ont un sixième sens pour trouver les aspects les plus arbitraires d’un jeu sur lesquels se concentrer et disséquer avec un scalpel Internet ultra-fin. Ils l’ont fait avec les flaques de Spider-Man il y a trois ans, lorsque les scènes du jeu fini ont été reportées de la bande-annonce fastueuse de l’E3. Insomniac Games a ensuite ajouté un autocollant de flaque d’eau au mode photo du jeu en tant que majeur affectueux pour ceux qui en avaient fait une telle puanteur.

Ce n’est pas nouveau non plus pour le CDPR. Même avant que les gens ne séparent Cyberpunk 2077, les fans étaient en colère lorsque The Witcher 3 a été visuellement rétrogradé par rapport à ses bandes-annonces initiales, bien qu’il soit devenu l’un des jeux déterminants de l’ère PS4/Xbox One. Souvent, ces instincts mènent à des tempêtes de merde alimentées par des connards. Mais parfois, comme dans ce cas, cela amène simplement les joueurs à remettre en question leurs propres perceptions d’un jeu qui est furieusement réparé sous leurs yeux. Au moins, maintenant, ils savent que ce n’était pas que dans leur tête.