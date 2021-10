Le dernier correctif de Windows 11 aggrave encore les performances de jeu | La technologie

L’entrée de Windows 11 sur le marché n’est pas celle souhaitée par Microsoft, et les dernières nouvelles liées aux performances du système d’exploitation dans la section jeux ont déclenché toutes les alarmes.

Comme vous le savez bien, le 5 octobre dernier sortait officiellement Windows 11, le nouveau système d’exploitation tant attendu de Microsoft qui devait répondre à une nouvelle décennie d’appareils mobiles et d’écrans tactiles.

Et, comme d’habitude à chaque version, les choses ne se sont pas passées comme prévu, car avec le nouveau système d’exploitation, il y a eu quelques problèmes de performances couplés à toutes sortes de bugs.

Le problème dans lequel nous allons nous arrêter aujourd’hui est celui qui a Windows 11 avec jeux vidéo quand notre processeur est un AMD Ryzen, des chips qui jusqu’à présent étaient la meilleure option qualité/prix sur l’ensemble du marché.

Eh bien, depuis quelques semaines, il y a eu un problème avec Ryzen qui a Windows 11 comme système d’exploitation, comme la société l’a officiellement confirmé la semaine dernière, et au lieu de corriger cet échec, un nouveau correctif Microsoft a aggravé ces problèmes. .

La première mise à jour pour Windows 11, arrivée hier, avait pour mission de résoudre ce bug de performances et la réalité est que ce qu’il a fait, c’est ajouter quelques nouveaux problèmes : une latence de cache L3 plus élevée et des performances de jeu moins bonnes.

Selon Tech PowerUp, les tests avec vousun processeur Ryzen 7 2700X qui avait à l’origine une latence de cache L3 de 10 nanosecondes, est passé à 17 ns en raison d’une défaillance du cache, et après avoir installé la nouvelle mise à jour, la latence est maintenant de près de 32 nanosecondes (le triple de la latence d’origine).

Heureusement, AMD a donné des dates de sortie pour le correctif qui corrigera ces bugs, selon un article sur Reddit, qui place la mise à jour pour la semaine prochaine.

Nous devrions attendez encore un peu que le problème soit réglé pendant le jeu, qui est un bug de l’UEFI CPPC2 Il affecte certaines applications et certains jeux, mais devrait être corrigé le 21 octobre.

Garde en tête que ce sont des dates indicatives, il n’est donc pas inconcevable que des problèmes de dernière minute surviennent qui retardent un peu plus les choses. Sans aucun doute, le lancement de Windows 11 laisse beaucoup à désirer.