Le dernier coup de Simone Manuel pour la gloire olympique est son meilleur

La maître du sprint Simone Manuel se perd dans la discussion sur les grands nageurs olympiques américains, souvent éclipsée par Katie Ledecky. C’était censé être ses matchs en petits groupes, mais une avance décevante jusqu’à Tokyo l’a laissée dans une épreuve – bien que l’une des meilleures chances de médaille.

Experte en freestyle sur courte distance, Manuel a fait sa propre marque à Rio, mais sans autant de fanfare que les autres membres de l’équipe de natation américaine. Elle a quitté le Brésil avec deux médailles d’or et deux médailles d’argent. Un butin incroyable, mais négligé par rapport aux jeux légendaires de Ledecky.

Au moment où nous avons atteint 2019, Manuel était ascensionné. Dominant les Championnats du monde 2019 en Corée, elle a remporté un total de sept médailles, dont quatre d’or et a été nommée « athlète féminine de l’année » par USA Swimming. Le décor était planté pour des matchs massifs à Tokyo en 2020, jusqu’à ce que Covid frappe.

Le retard d’un an a incontestablement nui à la préparation de Manuel. Elle est arrivée aux essais olympiques aux États-Unis avec l’air fatiguée et lente – un produit de son entraînement modifié. Quand est venu le temps de son épreuve phare, le 100 m nage libre, Manuel a été épuisée, ne s’étant pas qualifiée pour la finale et a été éliminée de l’épreuve.

Manuel a expliqué qu’il souffrait du “syndrome de surentraînement”. Une maladie qui s’est non seulement manifestée physiquement par des problèmes de fréquence cardiaque, mais aussi mentalement. Manuel souffrait de dépression, elle avait du mal à dormir, et l’immense tribut physique et mental que le processus a pris l’a empêchée de vivre sa vie normalement.

“Je montais juste les escaliers jusqu’à la piscine, j’étais gazée”, a-t-elle déclaré, luttant contre ses larmes et sa voix tremblante. Et puis il y a eu les moments « où je ne voulais pas aller à la piscine parce que je savais que ça allait être mauvais. C’était dur parce que j’aime ce sport. C’était difficile à saisir pour moi à ce moment-là.

La pression d’être saluée comme une « grande » avait finalement épuisé l’une des nageuses les plus prometteuses des États-Unis, et pendant un certain temps, il est apparu qu’elle allait manquer à Tokyo en conséquence.

Puis, elle a triomphé. Ayant une dernière chance de se qualifier pour Tokyo, Manuel a donné tout ce qu’elle avait dans sa dernière épreuve, le 50 m nage libre, et a remporté une victoire impressionnante. Fondant en larmes à l’arrivée et frappant l’eau en signe de victoire. Ce n’était peut-être pas la façon dont ils voulaient faire partie de l’équipe olympique, mais elle y était.

Manuel a maintenant une déclaration à faire. Elle ne nagera que le 50 m nage libre à Tokyo, un sprint brutal de 25 secondes jusqu’à la victoire, mais ne vous y trompez pas : Manuel est toujours la meilleure au monde à l’épreuve, et elle ne fait pas face au genre de compétition que Ledecky fait dans ses épreuves. . Cela pourrait signifier que même si Manuel n’a qu’une seule natation, cela pourrait facilement être de l’or.

Comment regarder Simone Manuel à Tokyo

Demi-finale 50m nage libre femmes 2 : vendredi 30 juillet à 21 h 37 Finales 50 m nage libre femmes : samedi 31 juillet à 21 h 37 HE.