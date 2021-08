Le dernier crash du Sussex : des enfants sont blessés alors que le service d’ambulance de la côte sud-est fait irruption | Royaume-Uni | Nouvelles

La police a déclaré qu’un enfant gravement blessé a été transporté à l’hôpital par ambulance aérienne et que quatre autres personnes sont soignées pour des blessures mineures lors de l’incident d’Ardingly. Le service d’ambulance de la côte sud-est a tweeté aujourd’hui: “Nous avons actuellement un certain nombre d’ambulances sur les lieux d’un RTC à College Rd, Ardingly. Nos équipes traitent un certain nombre de patients mais nous ne sommes pas en mesure de fournir plus de détails pour le moment. “

L’accident de la route s’est produit dans le village d’Ardingly près d’une école lundi vers 16h30.

La BBC Radio Sussex a rapporté que cinq ambulances et une ambulance aérienne se sont rendues sur les lieux.

Aucun décès n’a encore été signalé.

L’impact sur les piétons aurait été causé par une « erreur du conducteur ».

Un porte-parole de la police de Sussex a déclaré: «La police a été appelée pour signaler une collision impliquant une voiture et des piétons sur College Road, Ardingly, peu après 16h30 le lundi 16 août.

« Un enfant a été transporté à l’hôpital par ambulance aérienne avec des blessures graves. Quatre autres personnes sont soignées pour des blessures mineures.

“C’est une affaire en cours et aucune autre information n’est disponible pour le moment.

« Quiconque a vu ce qui s’est passé est prié de contacter la police en ligne ou en appelant le 101 en citant le numéro de série 980 du 16/08. »

Plus à venir…