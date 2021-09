Le dernier crossover de Ninjala accueille la superstar virtuelle Hatsune Miku

GungHo Online Entertainment a annoncé que Hatsune Miku, star mondiale du monde virtuel, arrivera bientôt à Ninjala.

Elle arrive dans le jeu dans le cadre de sa tournée Magical Mirai 2021, comme le révèle le dernier journal de développement de Ninjala que vous pouvez regarder ci-dessus. L’événement commence le 6 octobre et durera un mois entier, apportant de la musique, des tenues et plus encore, comme détaillé ci-dessous :

6 tenues: Tenue de Miku Magical Mirai 2021, Hatsune Miku, Kagamine Len, Kagamine Rin, Megurine Luka et Sakura Miku

Musiques d’ambiance: « Senbonzakura », « ROKI », « Just Be Friends » et une chanson mystère qui sera révélée plus tard !

Émoticônes: “PoPiPo”, “Alien Alien” et “Mikumiku Ni Shiteageru”

3 Utsusemi: Utsusemi ! Hachune Miku, Utsusemi ! KAITO et Utsusemi ! MEIKO

3 décorations IPPON: Magical Mirai 2021, Sakura Miku, et une décoration de tous vos chanteurs virtuels préférés réunis

2 Ninja-Gommes : IPPON Katana et Chewing V

8 autocollants mettant en vedette Hatsune Miku et d’autres chanteurs virtuels populaires

2 déguisements : T-shirt et manteau Happi

Voici un aperçu de certaines de ces tenues d’avatar :

En plus de cela, il a également été révélé que Ninjala accueillera un événement GOEMON Matsuri en même temps, et les joueurs enthousiastes peuvent participer à une Meiji Petit Gum Cup d’une journée le 26 septembre pour avoir une chance de gagner des décorations spéciales IPPON commémoratives.

Avez-vous apprécié votre temps avec Ninjala? N’oubliez pas que la saison d’horreur du jeu démarre la semaine prochaine !