Le dernier défi Internet est d’imiter LeBron James hypermotivé

LeBron James est l’un des athlètes actifs ayant le plus d’impact. “ The King ” est pour beaucoup le meilleur basketteur qui n’a été que derrière Michael Jordan, et bien que les Warriors aient arrosé la fête lors de la dernière finale, Akron’s est toujours un gars qui exige sa part d’attention (et donc de blagues à son frais).

Trois jours après avoir perdu la finale, LeBron a publié une vidéo sur son Instagram le montrant dans la salle de sport, le crâne rasé et chantant la chanson du rappeur de Detroit Tee Grizzley, First Day Out. La vidéo, qui dépasserait rapidement le million de vues, est une ode à la motivation. De plus, si vous avez une journée de farniente, nous vous recommandons de faire quelque chose de similaire à ce que fait LeBron. Vue.

On ne sait pas si parce que c’était frappant de le voir si euphorique malgré avoir perdu le titre, ou à cause de ses mouvements, la vérité est que cette vidéo a créé le dernier défi absurde sur internet: imiter le joueur des Cavs.

Le «LeBron James Challenge» est aussi absurde que n’importe quel autre défi, mais ses blagues n’ont pas de prix. Même le joueur de Bucks Giannis Antetokumbo, Antetemumbo, Antetokounmpo, ou peu importe son nom, a emboîté le pas. À propos, le rappeur Tee Grizzley a déclaré qu’après la vidéo, les ventes de sa chanson sur iTunes avaient été multipliées par trois. LeBron est toujours l’homme d’or de la NBA.