Le dernier discours de Meghan Markle présente une «critique voilée» de l’expert des revendications de la famille royale | Royal | Nouvelles

La duchesse de Sussex est apparue par vidéo pour le concert caritatif Vax Live, qui a collecté des fonds pour la livraison de vaccins contre le coronavirus à d’autres pays. Meghan a salué la livraison de vaccins pendant le concert et a fait référence à elle et au deuxième enfant du prince Harry, qui sera une fille.

Dans une vidéo préenregistrée, Meghan a déclaré que le monde «mérite de guérir ensemble» de la pandémie de Covid.

La duchesse a ajouté qu’elle et Harry étaient «ravis d’accueillir une fille».

Elle a déclaré: «C’est un sentiment de joie que nous partageons avec des millions d’autres familles à travers le monde.

«Quand nous pensons à elle, nous pensons à toutes les autres familles du monde qui doivent avoir la capacité et le soutien nécessaires pour nous faire avancer.

«Leur leadership futur dépend des décisions que nous prenons et des mesures que nous prenons maintenant pour les mettre en place et pour nous préparer tous à un avenir prospère, équitable et compatissant.»

LIRE LA SUITE: Le procès de Meghan “ n’est pas encore terminé ” alors que le processus “ très compliqué ” commence

Écrivant pour News.com.au, l’expert royal Daniela Elser a suggéré que la référence de Meghan aux familles se soutenant mutuellement était une autre chance pour la famille royale.

Faisant référence aux commentaires de Meghan à propos de sa fille, l’expert a déclaré: «C’est bien sûr un sentiment charmant et réconfortant que toute personne sensée jetterait complètement derrière.

«Il arrive aussi que le libellé particulier ici puisse être interprété comme une sorte de critique voilée du palais.»

L’expert a ensuite souligné l’entretien du royal du Sussex avec Oprah Winfrey, où la duchesse a affirmé qu’elle n’était pas protégée en tant que membre du cabinet.

Meghan a allégué dans son entretien avec Mme Winfrey en mars qu’elle croyait naïvement «je suis protégé», et plus tard «est venu à comprendre que non seulement je n’étais pas protégé, mais qu’ils étaient prêts à mentir pour protéger d’autres membres de la famille”.

La duchesse a également déclaré lors de l’entretien: «Mon regret est de les croire quand ils ont dit que je serais protégé.»

Mme Elser a déclaré dans son article: «Compte tenu de cette situation particulièrement chargée, il serait parfaitement logique que, même maintenant, ce manque d’assistance et de secours soit toujours un point sensible pour Meghan …

«Bien qu’aucun homme ne soit une île, aucune femme, quelle que soit la qualité de sa dynamo, ne peut tout faire seule.

“ En exhortant passionnément les jeunes femmes ‘doivent avoir la capacité et le soutien de nous faire avancer’, cela ressemble beaucoup à Meghan appelle à ce que les filles du monde entier reçoivent la précieuse marchandise qui lui aurait été refusée par le palais aux soutiens raides et cachés. “

NE MANQUEZ PAS …

Judi James, un expert en langage corporel, a également observé que Meghan semblait parler «dans le style de la reine» lors de son discours pour Vax Live.

Elle a déclaré au Sun: “ Avec le banc sur lequel elle était assise, ressemblant étrangement à une prise pour son nouveau livre, le langage corporel de Meghan au début était aussi serein et statique que le grand coussin à côté d’elle, mais avec un petit pouce de confort personnel. – un geste de frottement pour suggérer aussi des nerfs intérieurs.

«Son charisme était fleuri et d’apparence maternelle, bas sur la gesticulation passionnée et haut sur les sourires aimables et les bump-ventouses.

“La note royale est apparue verbalement aussi alors qu’elle était assise, droite et élégante, pour faire référence à ‘Mon mari et moi’ dans le style de la reine, mais ce geste de coupe qu’elle avait également utilisé sur Oprah nous a rappelé son thème sur les filles et les femmes du futur. “