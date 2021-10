Le dernier DLC de Smash Bros. Ultimate déclenche un débat sur Kingdom Hearts

Est-ce que vous montrez l’invitation Smash que vous ne devriez pas recevoir, Sora ? Image : Square Enix

Si vous avez passé du temps sur Twitter récemment, vous avez peut-être remarqué que Sora de Kingdom Hearts était à la mode. C’est grâce à la communauté Super Smash Bros. Ultimate, toujours vocale, débattant une fois de plus du potentiel du héros à grosses chaussures de Square Enix rejoignant le jeu de combat déjà bien rempli en tant que nouveau combattant final.

Ce n’est pas une nouvelle chanson et danse pour la communauté du jeu, bien sûr. La conversation remonte au moins à 2016, lorsque les moddeurs Nibrock.Rock et KTH ont mis Sora dans Super Smash Bros. Ultimate en utilisant Shulk comme base. Enfer, même le joueur pro Smash Tyrell “Nakat” Coleman a déclaré à Kotaku sur Twitter DM qu’il suppliait pour l’inclusion du personnage depuis “plus de 10 ans”. C’est long pour une seule demande.

La discussion a refait surface la semaine dernière pour deux raisons principales : Sora a autant de haineux et de stans, et le 5 octobre, le directeur du jeu, Masahiro Sakurai, dévoilera le personnage DLC final tant attendu de Smash Bros. Ultimate. Inutile de dire qu’il y a beaucoup de spéculations sur qui cela pourrait être. Et la communauté du jeu est très déchirée en ce qui concerne Sora.

Certains fans, comme l’utilisateur de Twitter 2xDana_, ne veulent pas de Sora dans le jeu en raison des liens du personnage avec Disney. 2xDana_ nous a dit que même s’ils n’aiment pas les pratiques commerciales de Disney, ils craignent également que l’entreprise « aurait une trop grande influence sur la conception de leurs personnages dans Smash, enlevant la vision de Sakurai et de l’équipe de conception ».

La connexion avec Disney était un point controversé parmi les fans, mais le look de Sora l’était aussi. La rédactrice en chef d’IGN, Kat Bailey, a fait écho à ce sentiment, déclarant à Kotaku sur Twitter DM qu’elle “n’aime pas son design – les grosses chaussures, les cheveux, tout ça”. Bailey a également trouvé que Sora était “l’élément le moins intéressant de Kingdom Hearts”, bien qu’elle ait apprécié la myriade de références Disney et les rappels de Final Fantasy.

De l’autre côté du débat se trouvent des inconditionnels de Sora qui tueraient peut-être pour voir le personnage rejoindre une liste de Smash. Un artiste qui passe par le compte Twitter Caehum, qui a publié un rendu super populaire de Sora devant le logo Smash, a déclaré à Kotaku que Sora était l’un de leurs personnages préférés de tous les temps, et a déclaré qu’ils achèteraient directement Super Smash Bros. Ultimate si Sakurai ajoutait Sora. (Ils ne possèdent pas le jeu, mais y ont accès via le partage de jeu sur Nintendo Switch.)

Et bien sûr, il y a le joueur pro Smash et le principal Joker/Pichu Tyrell “Nakat” Coleman. Nakat, arborant #Sora4Smash dans son nom Twitter, a déclaré à Kotaku que les fans de Kingdom Hearts avaient “souffré” en attendant la prochaine entrée principale. (Le très attendu Kingdom Hearts 3 a finalement été lancé en 2019.)

“Sora est mon personnage de jeu vidéo préféré et je supplie son inclusion depuis plus de 10 ans maintenant”, a déclaré Nakat sur DM. « Je pense qu’il s’intègre [Super Smash Bros. Ultimate] en tant que personnage passionnant non seulement au niveau des traditions, mais aussi du gameplay. Avec sa taille en tant qu’icône du jeu, je pense que c’est le bon adieu aux années de travail de Sakurai et que la plupart des gens du monde soient satisfaits de son inclusion est un bonus.

En tant que fan de Kingdom Hearts, je ne peux pas prétendre être un observateur impartial. Je pense que Sora serait un ajout intéressant à la liste de Smash. Il a un ensemble de mouvements profonds qui s’étend sur plusieurs jeux, il y a donc beaucoup de matériel à tirer, avec de nombreux keyblades et tenues parmi lesquels choisir.

Cela dit! Pour être honnête, en fait, je ne veux pas voir Sora dans le jeu, en partie parce qu’il y a déjà trop de fichus personnages d’épée. D’après mes calculs, et selon ., Super Smash Bros. Ultimate compte 20 combattants à lames. Si Sora était ajouté, cela signifierait qu’environ 25% des 82 combattants utilisent des épées. C’est beaucoup trop ! Ajoutez à cela la surabondance de combattants d’écho, et Sora commence à se sentir un peu redondant dans la liste.

Alors si ce n’est pas Sora, alors qui ? Les théories populaires vont de Jill Valentine à Tifa Lockhart, avec des chevaux noirs dont le Dr Eggman et Phoenix Wright. Mais Kingdom Hearts et Super Smash Bros. Ultimate YouTuber HMK, qui a publié plusieurs vidéos expliquant pourquoi Sora devrait être dans le jeu, a une sélection spécifique.

“Bien que j’aie eu des choix très convoités qui sont finalement devenus des costumes Mii tels que Travis et Dante, en ce qui concerne un autre grand personnage, je voudrais… Ce serait certainement Master Chief de Halo”, a déclaré HMK à Kotaku par e-mail. Il est temps de terminer le combat ! »

Et oui, comme d’habitude, environ la moitié d’Internet garde encore de l’espoir pour Goku.

Tout sera révélé mardi, cependant, lorsque Sakurai-san fera ses débuts avec le 82e et dernier personnage du jeu, qui sera le dernier volet du Fighters Pass Vol. 2 DLC. Ce qui pourrait bien être le dernier Smash Direct débutera le 5 octobre à 10 h HE.