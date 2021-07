Le dernier Doodle de Google est un RPG ambitieux (mais assez facile) sur lequel vous pouvez facilement perdre une heure

Nous connaissons tous les doodles de Google, qui apparaissent sur la page d’accueil de Google.com et dans le coin lors de l’utilisation de la recherche et sont généralement liés à des événements ou des vacances spécifiques. Aujourd’hui, Google en a annoncé un nouveau que certains d’entre nous ont probablement vu faire un clin d’œil du coin avec ses graphismes pixel-art, et c’est un peu différent. Bien sûr, ces doodles contiennent parfois de petits jeux, mais le nouveau Doodle Champion Island Games est le doodle le plus grand et le plus ambitieux de Google à ce jour : c’est un RPG.

Doodle Champion Island Games se veut un hommage aux jeux 16 bits de (certains de nos) jeunes tout en proposant une introduction à la culture japonaise, créée en collaboration avec le studio d’animation japonais STUDIO4°C. Le jeu vous dépose, un chat ninja nommé Lucky, sur une île où vous devez battre sept mini-jeux sur le thème du sport au nom de votre équipe, que vous rejoignez après votre arrivée. Clairement inspirés des Jeux olympiques, les mini-jeux couvrent une gamme allant du tir à l’arc et du tennis de table au skateboard et une interprétation de type DDR de la “nage artistique”.

La victoire peut être étonnamment facile à obtenir.

Bien que les mini-jeux soient amusants, le gameplay de base s’épuise assez rapidement, à moins que vous ne visiez des défis plus élevés ou que vous essayiez de déverrouiller plus des nombreuses choses cachées sur l’île. La plupart des mini-jeux que vous devriez pouvoir battre dès votre premier essai, bien que quelques-uns d’entre eux puissent en prendre quelques-uns à descendre – certains mécanismes peuvent être plus délicats que d’autres. Le mini-jeu de rugby m’a pris au moins sept ou huit coups à faire, alors que des choses comme la natation artistique sont très, très indulgentes.

Si vous êtes prêt à relever le défi ou si vous aimez particulièrement l’un des mini-jeux, vous pouvez choisir d’en déverrouiller des versions plus difficiles et gagner des points supplémentaires pour votre équipe, ou simplement explorer l’ambiance étonnamment profonde de l’île, en aidant ses habitants avec des choses comme le béton de printemps artisanal et les fêtes d’anniversaire. Le jeu a une profondeur cachée surprenante.

Si vous choisissez d’explorer davantage l’île, j’ai également un indice important : vous pouvez réellement vous déplacer vers différentes zones directement à partir du menu de la carte. Cliquez dessus dans le coin et cliquez sur les icônes, et vous gagnerez beaucoup de temps plus tard si vous essayez de déverrouiller tous les secrets et d’explorer pleinement l’île – même si j’admets que je n’ai pas encore complètement terminé le Jeu.

Si j’ai une critique, c’est la musique, qui me semble un peu déplacée. Entre les cinématiques de haute qualité, apparemment dessinées à la main, et la profondeur de l’île, la musique semble non seulement répétitive, mais un peu amateur en valeur de production, et ne correspond pas tout à fait à l’ambiance. En tant que jeu gratuit basé sur un navigateur, les mendiants peuvent cependant difficilement choisir.

Si vous souhaitez perdre un peu de temps au cours des prochains jours, accédez simplement à Google et cliquez sur le doodle pour commencer à jouer. Si vous arrivez sur cette page plus tard, vous pouvez le lire à partir de l’archive doodle ici. La progression est enregistrée si vous devez vous séparer, vous pouvez donc revenir à tout moment pour terminer les choses et apporter la victoire à votre équipe.