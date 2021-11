Le dernier échange maladroit de Tyra Banks fait grincer des dents les fans

Tyra Banks va fort dans sa deuxième saison en tant qu’animatrice de Danse avec les stars. Bien que, lors de l’épisode de lundi soir, elle ait eu un moment un peu gênant avec le juge Bruno Tonioli. Après la performance d’Olivia Jade Giannulli dans « Fat Bottomed Girls » de Queen, Tonioli a fait remarquer qu’il n’y avait pas de « gros » dans sa routine. En réponse, Banks a joué sur le titre de la chanson et a déclaré que Giannulli se produisait pour ceux qui pouvaient s’identifier au morceau de Queen, y compris elle-même. Sur Twitter, les téléspectateurs de DWTS n’ont pas beaucoup apprécié le fait que Banks se soit insérée dans ce récit, et ils se sont assurés d’exprimer ces mêmes préoccupations.

Tous les danseurs ont été chargés d’exécuter une routine sur l’un des succès classiques de Queen. Giannulli a interprété un Quickstep sur « Fat Bottomed Girls » aux côtés de son partenaire, Val Chmerkovskiy. Sa routine lui a valu des critiques élogieuses de la part des juges. Elle a particulièrement obtenu des notes élevées de Tonioli, qui a déclaré que sa performance n’avait pas de « gros » pour dire qu’elle avait bien fait. Après avoir dit la remarque, Banks l’a réprimandé pour avoir dit qu’il n’y avait pas de graisse sur le sol, car la routine de Giannulli servait à honorer toutes les « Fat Bottomed Girls » là-bas.

Les fans ont rapidement afflué sur Twitter pour peser sur le moment, ce qui a provoqué un peu de maladresse entre Banks et Tonioli lors de la diffusion en direct. Bien sûr, ils ne retenaient pas leurs pensées.

Tyra en tant qu’hôte de #DWTS est plus que insupportable et la définition d’un monopolisateur et de comportements narcissiques. Tout n’est pas à propos de vous. pic.twitter.com/USbCk52Lkf

– RudnickRants (@RudnickRants) 2 novembre 2021