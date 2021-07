Le dernier engouement de Xiaomi : un sèche-linge intelligent pour animaux de compagnie | La technologie

in

Ce sèche-linge intelligent pour chiens et chats est la solution dont vous avez besoin pour prendre soin du pelage de vos animaux après le lavage.

Il n’est pas facile de baigner nos animaux de compagnie tels que les chiens et les chats, et encore moins lorsqu’ils doivent sécher, où l’on utilise généralement une serviette qui peut abîmer le pelage de l’animal ou encore des méthodes moins recommandées telles que l’utilisation d’un sèche-cheveux commun, quelque chose qui peut même être dangereux.

Il n’est donc pas étonnant que Xiaomi avons pensé à cette circonstance que nous avons tous qui avons des animaux de compagnie, et c’est quand ils doivent sécher après un bon bain. Donc grâce au crowdfunding Youpin il y a maintenant un nouveau séchoir pour animaux de compagnie qui permet d’introduire les petits animaux dans cette petite boîte transparente, et en quelques secondes il sera complètement sec.

Selon gizmochina, ce séchoir pour animaux de compagnie Xiaomi offre 15 secondes de chauffe et de séchage rapide atteignant une température constante de 38,5°C.

Il est également capable de simuler des vents naturels pour garder nos animaux de compagnie calmes à l’intérieur sans qu’ils aient peur, et le tout avec un très faible niveau sonore. Le processus de séchage neutralise l’électricité statique du pelage de notre animal tout en réparant les écailles et en formant une couche de protection contre l’humidité. Une fois que l’animal est sec, le module de désodorisation s’allume pour éliminer toute odeur du processus.

De plus, pour assurer la sécurité de l’animal, l’appareil est construit avec des matériaux transparents pour offrir un champ de vision de 180 ° des deux côtés, mais aussi dans la région supérieure. Cela permettra au propriétaire d’observer toute circonstance pouvant se produire à l’intérieur afin de retirer l’animal. De même, il intègre également un module d’avertissement de chaleur qui coupe automatiquement l’alimentation si les températures à l’intérieur dépassent 42 ° C.

Bien entendu, il s’agit d’un séchoir pour animaux de compagnie conçu pour les chats, bien que des petits chiens ne dépassant pas 9 kg puissent également être introduits à l’intérieur, et ce séchoir a un volume de 60 litres.

C’est un produit que vous pouvez commander importé à un prix d’environ 110 dollars, au cas où vous voudriez vous débarrasser de cette serviette de séchage que vos chiens et chats n’aiment pas non plus.