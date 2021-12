Le dernier engouement pour Twitter : plus d’un millier de personnes font la queue au McDonald’s en direct | La technologie

Faire semblant d’être dans la file d’attente d’un McDonald’s a été la dernière excentricité qui a été vue sur Twitter et qui a submergé près de deux mille participants à cet espace d’interprétation.

Être dans la file d’attente de tout type d’établissement n’est pas une expérience qui se généralise car c’est agréable. Devoir attendre, maintenir l’attention pour que personne ne passe, ou le simple fait de devoir avancer comme quelqu’un qui va dans une troupe pas gaie nous font éviter les files d’attente à tout moment.

Et, est-ce que les files d’attente sont et seront un ennui. Mais que se passe-t-il lorsque Twitter se joint en tant que facteur d’attente ? Eh bien, un mélange surréaliste presque explosif est créé. Le réseau social Blue Bird se caractérise par l’excentricité et le fait d’avoir des utilisateurs qui aiment interagir avec des inconnus.

bienvenue à mcdonald’s puis-je prendre votre commande ? https://t.co/ujJThBCPOa – julee (@thequeensbit) 15 décembre 2021

Ce qui s’est passé, c’est qu’un utilisateur de ce réseau social a décidé de créer un espace Twitter, cette fonctionnalité permet de créer une salle de conversation massive dans laquelle chaque utilisateur peut parler, le thème de cet espace était d’être dans une file d’attente McDonald’s et le but est de faire pendant 24 heures.

Au début, c’est fou et la vérité est qu’il n’y a absolument nulle part où l’attraper. Mais, comme presque toujours, la folie monte dans le réseau social et cet espace a obtenu plus d’un millier de personnes entrant, disant leur commande McDonald’s et marchant après avoir fait semblant de le ramasser.

On peut penser que les gens se relayaient en tant que caissier de McDonald’s, mais la réalité est que l’utilisateur du tweet était celui qui s’en chargeait pendant tout le temps de la diffusion. Elle était l’animatrice d’un spectacle que seules les oreilles les plus intéressées pouvaient apprécier.

La vérité est que cette excentricité met en évidence que les nouveaux modules complémentaires de Twitter peuvent être utilisés pour des actions postmodernes. L’affluence était telle que même des profils comptant des dizaines de milliers de followers ont décidé d’entrer pour passer leur commande à la vitrine de ce McDonald’s inexistant.