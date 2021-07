Le dernier épisode de cannibalisme de Pogacar ?

in

17/07/2021 à 01h58 CEST

pari

HONORAIRES AU GAGNANT DE LA VINGTIEME ETAPE DU TOUR DE FRANCE 2021

samedi 17 juillet

Le Tour de France connaît une dernière journée décisive avec le contre-la-montre de 30,8 kilomètres entre Libourne et Saint-Emilion. La ronde de gala attend de savoir si Tadej Pogacar, le vainqueur virtuel du général de l’épreuve, prendra un jour de congé ou se battra pour sa quatrième victoire d’étape dans cette édition après avoir remporté les deux dernières étapes pyrénéennes, en plus de la contre-la-montre de la première semaine. Le Slovène, un animal de compétition, n’est pas le favori pour gagner et c’est une nouvelle après avoir remporté les deux dernières fois disputées sur le Tour.

Pogacar, payant [3.60], a vu comment Wout van Aert – qui est à la recherche de sa deuxième victoire d’étape – s’adjuge une meilleure part de [3.10]. Il en va de même pour le rouleur suisse Stephan Kung, qui nous est présenté en option pour [3.25]. Tant le premier que le second ont pu réserver de l’énergie pour cette journée et sûrement que leur performance en tant que spécialiste de la lutte contre la montre peut leur donner un avantage concurrentiel face à un maillot jaune qui rêve d’imiter Vincenzo Nibali, le dernier vainqueur qui a remporté quatre victoires sur le Tour en 2014.

Le contre-la-montre est présenté avec une disposition complètement plate, bien que toujours légèrement mordante vers le haut. Il commence à une altitude de 6 mètres au-dessus du niveau de la mer et se termine à 72 mètres sans trouver de niveau montagneux en cours de route. La seule chose qui peut hypothétiquement inquiéter les coureurs est de savoir si le vent souffle à l’heure du chronomètre, car c’est un facteur assez influent pour déterminer les performances.

Nous sommes surpris de constater que dans la liste des candidats à la victoire, il n’y a pas quelques chevaux qui ont eu une belle performance comme Stefan Bissenger et Kasper Asgreen. Les Suisses, à tempérament [6.50], C’est un coureur bestial qui a remporté le chrono Paris-Nice sur une piste très similaire à celle-ci, alors que le Danois est présenté à un quota [7.50] après avoir remporté le championnat de contre-la-montre de son pays et le chrono du Tour de l’Algarve. Les deux options sont recommandées pour ceux qui veulent obtenir une bonne pincée.

Nous sommes également frappés par un quota qui implique tout un champion du Tour de France comme Geraint Thomas. Le Gallois a réservé ces derniers jours, étant décroché plus tôt que prévu et gagner ce contre-la-montre peut être une raison impérieuse. Vos frais à [51.00] Cela peut sembler un pari risqué, mais il n’en reste pas moins que si la toute-puissante équipe Ineos ne réussit pas, elle laissera ce Tour vide. La balle est dans le camp du capitaine de la formation qui a dominé le cyclisme ces dix dernières années.