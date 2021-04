The Falcon and the Winter Soldier, une nouvelle émission de Marvel Cinematic Universe sur la plate-forme de streaming Disney +, a incorporé une prime Bitcoin (BTC) dans son dernier épisode.

Dans l’épisode trois, «Power Broker», l’un des personnages reçoit un message texte qui se lit comme suit: «Selby est mort. ₿1K BOUNTY pour ses assassins. » La référence, qui tombe à mi-chemin du récit, est opportune compte tenu du marché haussier en cours de Bitcoin. Au moment de la publication, 1000 BTC équivaut à environ 58,8 millions de dollars américains.

La référence se produit environ 24 minutes dans l’épisode 3 de The Falcon and the Winter Soldier.

L’utilisateur de Reddit Okitraz1986 a repéré la référence Bitcoin et a publié ses résultats (ainsi qu’une capture d’écran) sur le forum r / Bitcoin de Reddit vendredi, en disant:

«J’ai pensé que c’était cool, j’ai pensé que je partagerais. Remarquez que c’était beaucoup plus cool qu’il y a 5 ans lorsque je suis entré dans l’espace Bitcoin, mais c’est toujours agréable de voir que nous faisons des progrès dans les pierres de touche culturelles.

Malheureusement, l’histoire montre toujours que Bitcoin est utilisé d’une manière infernale, au lieu d’être un atout pour l’investissement public – ce qui serait sans doute un cas d’utilisation plus approprié, sinon tout à fait thématique. Au fil des ans, Bitcoin a eu du mal à ébranler ses liens réputés avec une activité néfaste, malgré une légitimité croissante en tant que réserve de valeur similaire à l’or.

À la fin de 2020, une autre émission de télévision appelée Shameless a également inclus des références Bitcoin et Ethereum dans un épisode.