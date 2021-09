Le dernier espoir restant de SESN Stock est une courte pression

Sesen Bio (NASDAQ :SESN) est une petite entreprise de biotechnologie qui tente de développer un médicament qu’elle appelle Vicineum. L’action SESN a plongé le mois dernier après avoir subi un revers réglementaire massif.

Vicineum de Sesen vise à traiter le cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire et insensible à l’aide d’une méthode de protéine de fusion recombinante administrée localement. Cependant, le Administration des aliments et des médicaments (FDA) a envoyé à Sesen une lettre de réponse complète (CRL). Cette LCR indiquait que la FDA ne pouvait pas approuver Vicineum dans son état actuel et que davantage d’essais et de données cliniques seraient nécessaires avant que l’opinion de la FDA puisse changer.

Le PDG de Sesen a déclaré qu’il était déçu de la décision et de l’impact potentiel qu’elle pourrait avoir sur les patients atteints de cette forme de cancer de la vessie. La firme a l’intention de rencontrer la FDA pour essayer de trouver une voie à suivre. Pourtant, ce n’est pas très beau pour Sesen. L’action SESN est en baisse de plus de 75 % par rapport à son niveau de négociation avant la décision de la FDA.

Que se passe-t-il après l’échec d’un médicament

Il est possible que le médicament de Sesen revienne sur la bonne voie et reçoive éventuellement l’approbation de la FDA. Cependant, les investisseurs doivent être préparés au pire des cas.

Alors, que se passe-t-il si le médicament phare d’une petite entreprise de biotechnologie ne fonctionne pas ? Il s’agit d’un phénomène courant dans l’investissement en biotechnologie, étant donné les aléas du processus d’approbation des médicaments.

À ce stade, les investisseurs ont tendance à évaluer l’entreprise autour de la valeur de sa trésorerie nette. À moins qu’il n’y ait un autre médicament puissant dans le pipeline qui puisse bientôt obtenir une lecture des données, l’argent est la principale mesure pour laquelle les investisseurs leur accorderont un crédit ferme. C’est certainement vrai pour Sesen, qui était un pari décisif sur Vicineum. En effet, un regard sur le pipeline de l’entreprise ne montre rien au-delà de Vicineum dans diverses combinaisons.

Le bilan de Sesen

Pourtant, Sesen peut sembler avoir une chance. Il détient 151 millions de dollars de liquidités à son trimestre clos en juin 2021. En supposant que Sesen réduise ses frais généraux compte tenu du rejet de la FDA, cet argent devrait durer longtemps. Dans l’état actuel des choses, la société tourne autour de 20 millions de dollars pour les dépenses d’exploitation, donc 151 millions de dollars représentent une somme importante en espèces.

Cependant, n’oubliez pas de négliger le bilan total de l’entreprise. La société dispose de 160 millions de dollars de contreparties éventuelles qui apparaissent comme un passif au bilan. En cas de succès du médicament, Sesen devrait probablement cet argent, réduisant ainsi sa valorisation globale.

Sur les filtres de sites Web financiers, vous pouvez voir Sesen répertorié avec une valeur comptable négative en raison de ce passif impayé. Cependant, dans le scénario de plus en plus probable que Vicineum n’arrive pas sur le marché, cette responsabilité ne devrait pas être une préoccupation majeure. En d’autres termes, la trésorerie de Sesen est en grande partie libre et devrait permettre à l’entreprise de fonctionner pendant un certain temps.

Cela dit, la société a inclus un avertissement de continuité d’exploitation dans un dossier récent, notant que : “[S]un doute substantiel existe sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation ». Bien qu’elle dispose pour l’instant de ressources financières considérables, Sesen a finalement besoin d’une voie viable vers un produit commercial pour maintenir l’intérêt des investisseurs et établir l’accès à de nouvelles sources de financement.

Verdict Stock SESN

Un autre point à considérer est dans l’intérêt à court terme de Sesen. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 10 % du flottant de la société a été vendu à découvert. En théorie, cela pourrait déclencher une courte compression dramatique. Peut-être que les traders d’actions Reddit et meme pourraient donner une nouvelle vie aux actions SESN.

En pratique, cependant, cela est assez improbable. De nombreuses sociétés de biotechnologie voient leurs médicaments phares échouer, et peu deviennent les chouchous des commerçants de détail. Il n’est pas facile d’amener les gens à s’accrocher à une histoire intangible comme une entreprise de biotechnologie par opposition à des concepts plus palpables tels que les magasins de détail ou les restaurants. C’est une chose de se passionner pour les cinémas ou les magasins de jeux vidéo, mais un médicament contre le cancer de la vessie est moins immédiat.

Sesen ne fera pas faillite demain. Il a près de 75 cents par action en espèces, ce qui devrait fournir un plancher solide au cours de l’action pour le moment. Mais à moins qu’une courte pression ne frappe, il y a peu de raisons de recommander les actions SESN à ce stade. Il faudra des années, voire jamais, avant que Vicineum ne se dirige vers un lancement commercial compte tenu de la récente décision de la FDA.

