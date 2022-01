le dernier et émouvant geste de ses compagnons

Nouvelles connexes

La mort de Carlos Marinchanteur d’Il Divo, a choqué le monde entier. Surtout, ceux qui l’ont connu et ont fait partie de sa carrière. Parmi eux, ses compagnons Urs Bühler (cinquante), David meunier (48) et Sébastien Izambard (48), qui reviendra se rendre hommage le chanteur à succès avec un geste émouvant qu’ils ont révélé à travers leurs réseaux sociaux.

Comme ils l’ont expliqué dans une vidéo, diffusée sur leurs différentes plateformes, les membres d’Il Divo se sont associés pour créer le Fondation Carlos Marinà la mémoire du regretté artiste. Jusqu’à présent, ils n’ont pas dévoilé l’objectif de l’organisation et, seulement, se sont limités à faire l’annonce et à se souvenir de leur partenaire, qui décédé le 19 décembre à 53 ans après avoir passé plusieurs jours dans l’unité de soins intensifs du Royal Manchester Hospital en Angleterre, après L’ESPAGNOL rapporter exclusivement sur la gravité de votre état de santé.

Dans le même clip dans lequel ils révélaient la création de la fondation, Urs Bühler, David Miller et Sébastien Izambard ont évoqué leurs expériences aux côtés du chanteur, qui a également ont mis en valeur leurs qualités artistiques et personnelles. « Nous avons commencé un voyage ensemble il y a 17 ans et cela a été incroyable pour tout le monde. Nous avons eu le privilège de jouer sur les scènes du monde entier pour les meilleurs fans. Carlos Marín était plus qu’une personnalité incroyable, c’était une rare combinaison d’une voix impressionnante, belle et pleine de talent; Je pouvais chanter ce que je voulais », ont-ils commenté.

« Sa passion, son sens de l’humour, son amusement… se sont réunis pour créer une personnalité magique. Il aimait beaucoup de gens à travers le monde et nous nous considérons chanceux et honorés d’avoir agi avec lui pendant tant d’années « , ont déclaré les membres d’Il Divo quelques jours après avoir publiquement dit au revoir à Carlos Marín, à travers un message diffusé via sa chaîne YouTube.

Il Divo dans une image de stock. Gtres

C’était le 27 décembre dernier, le jour même de l’incinération de la dépouille mortelle du chanteur au cimetière de La Almudena, à Madrid, quand Urs Bühler, David Miller et Sébastien Izambard ils ont fait le dernier au revoir à leur partenaire dans un live qu’ils ont appelé « Une célébration virtuelle de la vie » et qui a été suivie par plus de 14 000 personnes. Sa participation à cette spéciale sur la figure de Carlos Marín, qu’ils ont classé comme « l’homme au sourire éternel », s’est produite après ses absences marquées, au moins physiquement, dans les moments qui ont été aménagés pour honorer le chanteur.

Carlos Marín est décédé 11 jours après avoir été admis à l’hôpital, où il est resté sous surveillance médicale stricte en raison de son état de santé délicat. Selon les informations auxquelles ce journal a eu accès, l’artiste avait son oxygène compromis et est resté intubé et dans un coma artificiel. Le chanteur est arrivé au centre médical le 8 décembre, le lendemain du jour où Il Divo a suspendu sa présentation à la Hull Bonus Arena, dans le Yorkshire, prévue le même soir et dans le cadre de sa tournée de Noël au Royaume-Uni, en raison de la maladie d’un personne du groupe.

Ce n’est que le 16 décembre, au lendemain du reportage de ce média sur la situation critique de Carlos Marín, que le groupe a révélé plus de détails. « Notre cher ami et collègue Carlos est à l’hôpital. Nous espérons et prions pour un prompt rétablissement », ont-ils exprimé sur leurs réseaux sociaux, les mêmes dans lesquels trois jours plus tard ils ont fait état de la triste perte du chanteur.

