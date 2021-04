Le dernier Fire TV Stick d’Amazon coûte 19,99 $ aujourd’hui – mais uniquement pour les membres Prime – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Malheureusement, toutes les meilleures offres Fire TV qui sont apparues sur Amazon au cours de la semaine dernière ont maintenant disparu, tout comme la plupart des autres offres d’appareils Amazon apparues sur le site jusqu’à présent en avril. Étonnamment, cependant, une nouvelle offre fantastique avec Fire TV vient d’être présentée sur le site du détaillant.

le Fire TV Stick Lite est le lecteur multimédia de streaming le plus récent et le plus abordable d’Amazon, avec un prix incroyablement abordable de 30 $ qui vous en donne tellement pour votre argent. Cependant, si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous pouvez en obtenir un dès maintenant pour seulement 19,99 $!

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces prises intelligentes Wi-Fi les mieux notées – maintenant en vente à moins de 6 $ chacune! Prix ​​courant: 26,99 $ Prix: 22,94 $ Vous économisez: 4,05 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Amazon a lancé 2021 avec des offres vraiment incroyables sur tant d’appareils Amazon différents. De plus, certaines de ces ventes incroyables ont de nouveau fait leur apparition au début du mois d’avril. Malheureusement, cependant, toutes les offres les plus chaudes sur les différentes gammes d’appareils d’Amazon ont disparu au cours de la semaine dernière. Tous les bundles ont disparu et seuls quelques appareils Amazon sont en vente cette semaine.

Heureusement, il reste quelques réductions importantes, y compris l’une des meilleures offres jamais réalisées sur le dernier appareil Fire TV d’Amazon.

Rendez-vous sur Amazon et vous trouverez le Fire TV Stick Lite en vente pour seulement 19,99 $ si vous vous abonnez à Amazon Prime. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce dernier ajout au catalogue de produits Fire TV d’Amazon, l’appareil lui-même est exactement le même que le Fire TV Stick. La seule différence est la télécommande, qui est toujours une télécommande vocale Alexa mais ne dispose pas des boutons d’alimentation et de volume supplémentaires pour contrôler votre téléviseur. Si ce n’est pas un facteur décisif pour vous et que vous êtes membre Prime, profitez certainement de cette aubaine!

Fire TV Stick Lite avec Alexa Voice Remote Lite (pas de commandes TV) | Appareil de streaming HD | 2020 r… Prix courant: 29,99 $ Prix: 19,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici plus d’informations sur la description du produit d’Amazon:

Notre clé Fire TV la plus abordable – Profitez d’un streaming rapide en Full HD. Livré avec Alexa Voice Remote Lite. Appuyez et demandez à Alexa – Utilisez votre voix pour rechercher et lancer facilement des émissions dans plusieurs applications. Des dizaines de milliers de chaînes, de compétences Alexa et d’applications – y compris Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV + et HBO Max. Des frais d’abonnement peuvent s’appliquer. Plus de 500 000 films et épisodes télévisés – Avec des milliers inclus dans votre abonnement Prime. TV en direct – Regardez vos émissions télévisées, actualités et sports préférés en direct avec des abonnements à SLING TV, YouTube TV et autres. Télévision gratuite – Accédez à plus de 20000 films et émissions de télévision gratuits à partir d’applications telles que IMDb TV, Tubi, Pluto TV, etc. Écoutez de la musique – Diffusez sur Amazon Music, Spotify, Pandora et autres. Des frais d’abonnement peuvent s’appliquer.

Fire TV Stick Lite avec Alexa Voice Remote Lite (pas de commandes TV) | Appareil de streaming HD | 2020 r… Prix courant: 29,99 $ Prix: 19,99 $ Vous économisez: 10,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.