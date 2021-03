Le dernier grand défi de Hamilton

27/03/2021

À 13:14 CET

La Coupe du monde commence à Bahreïn avec son propre nom: Sir Lewis Hamilton. Le Britannique, qui a remporté la saison dernière son septième titre, est devenu l’homme des records. Après avoir fait correspondre les couronnes de Michael Schumacher et le surpasser en victoires, podiums et pôles, Hamilton Il peut être le meilleur conducteur de tous les temps … d’un point de vue statistique. Il y aura toujours quelqu’un qui préfère Schumacher, Senna, Prost ou Alonso, Mais les chiffres sont majoritairement du côté de l’anglais, qui en 2021 opte pour son huitième titre.

Affamé, concentré, déterminé et vorace, Hamilton Il n’a renouvelé que pour un an chez Mercedes après un feuilleton qui a duré tout l’hiver. Une situation qui a déclenché les rumeurs de retrait en fin de stage. Il le nie et assure qu’il lui reste encore «sain d’esprit».

Il a de nombreuses marques historiques dans sa gamme. Il a en moyenne dix victoires par saison depuis 2014 quand il a remporté son premier titre avec Mercedes et jusqu’à présent, il a remporté 95 victoires en 266 grands prix. Autrement dit, il a remporté 35,71% des courses qu’il a disputées depuis ses débuts en 2007 avec McLaren. Dans le GP d’Espagne, il a dépassé les podiums de Schumacher (165 par 155) et dans le GP du Portugal il l’a battu en victoires (94 par 91). Lewis compte également 98 pôles contre 68 pour Michael, qui détient le record des tours les plus rapides (77 contre 53) et des tours en tête d’une course. À ce rythme, il n’y aura pas de marque capable de résister à son enjeu.

Hamilton Il comprend qu’il a encore des défis importants à relever: «Je me sens en pleine forme et avec l’esprit de combat qui m’a été inculqué en tant qu’enfant, plus fort que jamais. Le futur? Je ne pense qu’aux triomphes qui peuvent venir, prévient-il. Il n’a pas aimé ça à son arrivée à Bahreïn, on disait que c’était peut-être sa dernière année: «Il y aura beaucoup de changements dans la Formule 1 en 2022, avec le changement de règlement, ce qui est passionnant. Et il semble aussi que cette année pourrait être la plus intense. Il y a de nouvelles équipes, de nouveaux formats, il y a des changements constants. Je n’ai pas l’impression d’être à la fin de ma carrière, mais ce n’est que dans les huit prochains mois que je saurai si je suis prêt à arrêter ou non. Je ne pense pas que je le ferai, mais on ne sait jamais & rdquor;, souligne-t-il Lewis, 36 ans.

«La position dans laquelle je me trouve n’a rien à voir avec le fait que nous gagnons ou non des championnats. Je n’arrête pas quand les choses se compliquent, dit Hamilton, qui dans la pré-saison a souffert plus de problèmes que prévu avec le nouveau W12 et surtout, a vu comment Max Verstappen a dirigé les essais hivernaux et les premières séances d’essais libres vendredi à Bahreïn.

«Je pense que cela faisait longtemps que je n’avais pas été aussi excité pendant une saison. Je l’ai dit à Bono (son ingénieur de course, Peter Bonnington) dès que je suis arrivé sur la piste. Nous allons avoir une grande bataille d’une manière ou d’une autre et c’est ce que j’ai toujours aimé. Je suis totalement engagé dans ce sport & rdquor;, insiste-t-il Hamilton, qui a réussi à impliquer les équipes, les pilotes et les organisateurs dans leur combat personnel pour l’égalité raciale: «Je suis vraiment fier de ce que fait la F1, qui est maintenant consciente qu’elle dispose d’une formidable plateforme pour travailler vers un monde meilleur. Et j’aime ce que je fais & rdquor ;.

Le combat pour la huitième couronne a commencé et pour l’instant, c’est le dernier défi de Hamilton. Nous verrons s’il y en aura plus dans le futur ou si la F1 a déjà commencé à dire au revoir à la Lewis pilote à opter pour sa facette d’activiste de la diversité. Pour l’instant, il combine les deux avec une capacité extraordinaire.