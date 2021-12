Le dernier héros de Nostalgaia est une parodie de Dark Souls où la fidélité est en danger

Souls-like est un terme qui est souvent utilisé, étant devenu son propre genre depuis que la franchise Dark Souls de FromSoftware a gagné en popularité. Désormais, il est pratiquement impossible pour les joueurs de n’importe quelle plate-forme de ne pas tomber sur un jeu semblable à Souls lorsqu’ils consultent le catalogue d’un marché. C’est un descripteur dont certains se sont lassés, mais John Warner, le PDG du développeur indépendant Over The Moon, n’a pas peur de l’adopter pour le prochain titre de son studio, Le dernier héros de Nostalgaia.

Over The Moon n’est pas un studio naissant, ayant déjà deux jeux à son actif. Fondé en 2013, le développeur a sorti The Fall en 2014, avec une suite en 2018. Le duo est composé de titres narratifs lourds, Warner décrivant ce dernier comme une « expérience cérébrale » dans une interview avec GameSpot. Le dernier héros de Nostalgaia est à un pas de cette lourdeur pour le studio, Warner disant qu’il voulait plutôt faire quelque chose de plus « viscéralement amusant ».

« Je suis de moins en moins intéressé à faire ce niveau d’intensité », a déclaré Warner à GameSpot. « Je pense qu’une très bonne histoire et des idées narratives intéressantes devraient être superposées, donc il y a quelque chose d’accessible et d’amusant que vous pouvez prendre et jouer avec. »

Le dernier héros de Nostalgaia est l’enfant de cette idée, ainsi que l’amour de Warner pour Dark Souls. Alors que The Fall 2 était une pièce de réflexion, The Last Hero of Nostalgaia ne devrait pas l’être. Au lieu de cela, selon Warner, il offrira une version du genre établi semblable à Souls, mais avec un peu d’humour noir et une histoire que les joueurs n’auront pas à analyser à partir des descriptions d’armes et d’autres objets. « Ce jeu est, d’une certaine manière, une lettre d’amour à Dark Souls », a déclaré Warner. « J’adore cette série, je la trouve si fascinante et fascinante. Et les éléments narratifs sont si mystérieux et riches pour moi, mais aussi si inaccessibles. Ce qui fait en quelque sorte partie de l’attrait, je suppose. »

Bien que le jeu soit une « lettre d’amour » selon les mots de Warner, c’est aussi en partie une parodie. Le dernier héros de Nostalgaia imite le premier Dark Souls tout en le croisant avec l’humour conscient de The Stanley Parable. Les joueurs s’aventureront dans le monde de Nostalgaia, un endroit qui se meurt lentement alors que tous ses habitants et le monde qui les entoure sont soumis à une perte progressive de fidélité. Les ressources HD passent à 64 bits, puis à 32, et ainsi de suite.

C’est la version du jeu du creusement de Dark Souls, et en tant que tel, le personnage du joueur est la créature la plus « creusée » qui soit. Un bonhomme allumette composé d’une seule ligne de pixels, les joueurs sont chargés de restaurer la fidélité au monde avant qu’il ne soit effacé.

Le combat dans The Last Hero of Nostalgaia ne devrait pas être une nouveauté pour les fans de Dark Souls. L’amour de Warner pour la franchise s’étend à ses combats, et à quel point cela peut parfois être drôle, si vous avez le bon sens de l’humour.

« Beaucoup de choses peuvent être drôles si vous avez le cœur léger et que vous êtes prêt à le voir de cette façon », a déclaré Warner à GameSpot. « Dark Souls est une expérience très amusante. Si vous grimpez sur une minuscule passerelle et que vous êtes bombardé de flèches qui vous renversent, c’est amusant. »

L’humour du dernier héros de Nostalgaia ne proviendra pas seulement du fait de mettre les joueurs dans des situations extrêmement difficiles. Comme The Stanley Parable, le jeu aura également un narrateur, même s’il razzes ce joueur comme s’il était dans un dunk tank d’État. « Nous avons ce personnage de narrateur, c’est l’une des premières choses que nous avons trouvées », a expliqué Warner, « ce narrateur qui vous réprimande et vous insulte. Pas trop pour que les joueurs perdent la tête dans la frustration, mais nous sommes essayer de jouer avec l’obscurité de celui-ci… Ce n’est pas un jeu de blague tout au long cependant. La clé est de comprendre ce que nous essayons de faire, qu’il y a des moments où c’est bien d’être drôle et il y a des moments où ce n’est pas approprié. «

Équilibrer l’humour et le gameplay punitif de Dark Souls est cependant une tâche difficile. Warner veut que le jeu soit une expérience difficile, mais il est également essentiel que les joueurs puissent entendre ses punchlines et ses jeux de mots. « Cela a été un sujet longtemps contesté dans notre équipe », a déclaré Warner. « Le défi, bien sûr, est de créer quelque chose de vraiment engageant et amusant pour les joueurs qui aiment les défis, mais qui n’est pas inutilement brutal, déroutant et punissant pour les nouveaux joueurs. »

En conséquence, le jeu sera ouvert avec les versions que les joueurs peuvent utiliser. Les nouveaux joueurs, par exemple, peuvent se cacher des ennemis derrière leurs boucliers, tandis que les joueurs plus effrontés peuvent abandonner le bouclier et jouer au jeu comme Bloodborne, en se déplaçant rapidement. Ce sera toujours un « jeu plus difficile » selon Warner, mais il a ajouté: « Si nous n’avons pas cela, ce sera un mauvais match. »

Là où The Last Hero of Nostalgaia se démarquera des jeux Souls, c’est dans sa narration. Liés directement à la boucle de jeu principale du jeu, les armes et les objets que les joueurs récupèrent tout au long du jeu seront « vivants », chacun avec sa propre mémoire. Apporter ces objets à un endroit dont ils se souviennent, qui seront indiqués à travers un petit puzzle, les améliorera, les ramènera à la résolution HD et leur donnera de nouvelles capacités. Les joueurs apprendront également des détails sur l’histoire de Nostalgaia en déverrouillant les souvenirs de leurs objets, bien qu’il reste quelques mystères à découvrir par les joueurs.

Le dernier héros de Nostalgaia devrait sortir en 2022 sur Xbox One et PC, avec une version optimisée arrivant également pour Xbox Series X|S.