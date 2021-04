Le dernier indice sur l’orientation du marché

Deux indices majeurs ont atteint des sommets cette semaine… peut-il continuer? … Un indicateur qui suggère que les traders se préparent à plus de gains

Si vous avez été investi dans le Dow ou le S&P, vous n’avez probablement pas perdu beaucoup de sommeil au cours des deux derniers mois.

Cependant, si vous avez été un investisseur en technologie, vous avez probablement vécu quelques instants de malaise et avez peut-être envisagé de retirer quelques jetons de la table.

Ci-dessous, nous examinons les trois principaux indices depuis la mi-février.

Alors que le Dow Jones est en hausse de 5% et le S&P de 2% (tous deux atteignant des sommets historiques cette semaine), le Nasdaq est toujours en baisse de 4% après avoir plongé en territoire de correction il y a plusieurs semaines.

Mais cette semaine de négociation raccourcie a été bonne pour les valeurs technologiques. Pour l’ensemble du marché, d’ailleurs.

Cependant, la question est maintenant de savoir s’il s’agit simplement d’un pic haussier temporaire dans le cadre d’un processus de dépassement plus large sur le marché, ou si les gains continueront à se faire sentir.

Aujourd’hui, nous allons examiner un élément de preuve clé qui suggère «plus de gains». Nous examinerons cela avec l’aide de nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, de Strategic Trader.

Dans leur service d’investissement, John et Wade combinent des options, une analyse technique approfondie et un historique du marché pour échanger les marchés, qu’ils soient à la hausse, à la baisse ou sur le côté. Cela signifie qu’ils analysent fréquemment toutes sortes d’indicateurs, de ratios et de schémas graphiques pour trouver des indices sur la direction du marché.

Dans leur mise à jour de mercredi, ils ont mis en évidence un indicateur important qui suggère que les traders se préparent à pousser le marché encore plus haut.

Voyons ce que c’est.

*** Oubliez «March Madness», John et Wade ont regardé «Margin» Madness

Extrait de la mise à jour Strategic Trader mercredi:

Nous recherchons toujours une confirmation du sentiment des commerçants à Wall Street. Si nous pouvons confirmer que les traders sont optimistes, nous nous sentons plus confiants dans nos perspectives haussières. D’un autre côté, s’il semble que les traders deviennent de plus en plus baissiers, nous nous sentons plus confiants dans nos perspectives baissières. Après tout, les commerçants font monter les prix… L’une de nos façons préférées de voir à quel point les traders sont optimistes est de regarder combien d’argent les traders empruntent pour acheter les actions qu’ils négocient.

Pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, nous parlons de dette sur marge.

John et Wade expliquent que les traders peuvent emprunter jusqu’à 50% du prix d’achat d’une action conformément au règlement T de la Réserve fédérale.

Ainsi, si une action coûte 100 $, les commerçants n’ont qu’à utiliser 50 $ de leur propre argent pour acheter l’action. Ils peuvent emprunter les 50 $ restants.

C’est ce qu’on appelle «acheter sur marge» et le montant emprunté est appelé «dette sur marge».

Revenons à John et Wade:

Le suivi du montant total de la dette sur marge utilisée pour acheter des actions peut vous donner une bonne idée de la confiance des traders. En effet, les traders confiants ont tendance à emprunter davantage. Les commerçants nerveux ont tendance à emprunter moins. Avant l’année dernière, le niveau de dette de marge le plus élevé que Wall Street ait jamais connu était 668 940 000 000 USD en mai 2018, selon la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). C’est une tonne d’argent. Au plus fort de la pandémie de coronavirus, cependant, la dette de marge était redescendue à 479291000000 $ en mars 2020, alors que les traders cherchaient à réduire le risque qu’ils avaient pris dans leurs portefeuilles.

John et Wade soulignent qu’il est facile de comprendre pourquoi le S&P 500 est tombé dans un marché baissier l’année dernière lorsque vous voyez que des centaines de milliards de dollars se sont évaporés du marché boursier.

*** Alors, où est la dette sur marge aujourd’hui et que nous dit-elle sur ce que les traders attendent?

Retour à la mise à jour Strategic Trader:

Les traders ont-ils maintenu leurs niveaux de risque bas? Ont-ils attendu prudemment de voir si le marché allait rebondir? Ha! Non, ils n’ont pas. En fait, c’est tout le contraire. Au lieu de replonger prudemment les orteils dans une tendance haussière, les traders ont été sur la plus grande vague d’emprunt de tous les temps. En février 2021, les commerçants ont emprunté un total de 813 680 000 000 USD pour acheter des actions.

Fig.1 – Niveaux d’endettement sur marge – Source du graphique: FINRA)

Oui, vous voyez cela bien. En moins d’un an, Wall Street a emprunté un supplément 334 389 000 000 USD pour acheter des actions (813 680 000 000 $ – 479 291 000 000 $ = 334 389 000 000 $).

Pour plus de contexte, nous examinons ci-dessous un graphique comparant la dette sur marge par rapport au S&P 500. La ligne rouge montre le montant de la dette sur marge que les traders utilisent. La ligne bleue est le S&P.

Comme vous pouvez le voir, les niveaux d’endettement S&P et de marge ont explosé en raison du marché baissier de l’année dernière.

Les niveaux d’endettement sont maintenant à des sommets historiques (bien qu’ils ne soient pas à des sommets historiques par rapport à la valeur du S&P).

Source: Recherche Yardeni

Revenons à John et Wade:

Les traders sont incroyablement optimistes sur le marché boursier en ce moment, et ils mettent leur propre argent – plus une montagne d’argent emprunté – là où ils sont. Maintenant, il est important de noter ici que la FINRA publie ses données sur la dette de marge un mois après les faits. C’est pourquoi nous voyons maintenant les données de février. Nous devrons attendre la dernière semaine d’avril pour savoir à quoi ressemblent les chiffres de mars, mais nous nous attendons à ce que la tendance actuelle se poursuive.

*** Est-ce un signe d’excès de marché?

Si les commerçants empruntent des sommes d’argent historiques, quel est le risque? Et cela pourrait-il être un signe du genre d’orgueil qui précède un accident?

Vous pourriez faire valoir cet argument. Chaque fois que les investisseurs ajoutent une exposition au risque en augmentant leur marge, cela augmente le potentiel d’un effacement amplifié.

Cela dit, certains analystes suggèrent que les niveaux de marge doivent être considérés dans leur contexte. Plus précisément, si le marché atteint des sommets plus bas alors que les niveaux de marge plafonnent, c’est potentiellement un signe de problème. Mais si la hausse des niveaux de marge coïncide avec des sommets plus élevés sur le marché, cela peut être un signe de tendance haussière.

Sur ce point, je répète que le Dow et le S&P 500 ont établi des records cette semaine et que le Nasdaq se situe à seulement 4% en dessous de son record.

Voici la prise de John et Wade:

Voir les traders se charger d’une telle dette de marge nous donne la certitude que la tendance haussière actuelle a encore des jambes. Cela comporte également un risque intrinsèque avec ce montant de dette, ce qui pourrait entraîner des ventes plus rapides lorsqu’elles se produiront éventuellement. Mais pour l’instant, nous aimons ce que nous voyons.

En conclusion, ce dernier indice des traders suggère que l’argent professionnel s’attend à plus de gains à venir. Bien que des niveaux massifs de dette sur marge puissent se transformer en douleur plus tard, pour l’instant, il semble que les marchés continueront de grimper.

Nous vous tiendrons au courant ici dans le résumé.

Passez une bonne soirée et un merveilleux week-end de Pâques,

Jeff Remsburg