Le dernier iPhone d’Apple est-il bien meilleur ?

Apple a enfin dévoilé la série iPhone 13, offrant les meilleures performances jamais vues sur un iPhone, ainsi qu’une gamme de nouvelles fonctionnalités impressionnantes. La série iPhone 13 n’offre peut-être pas une refonte radicale par rapport à l’iPhone 12, mais elle représente certainement toujours une mise à niveau par rapport aux modèles de l’année dernière.

Mais quel iPhone acheter ? L’iPhone 13 ou l’iPhone 12 ? Comme l’année dernière, quatre modèles d’iPhone 13 sont disponibles : l’iPhone 13, l’iPhone 13 Mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max. Dans ce guide, nous allons uniquement nous concentrer sur les iPhone 13/13 Mini et iPhone 12/12 Mini standard, mais nous aurons d’autres guides pour d’autres modèles.

Devriez-vous passer à l’iPhone 13 à partir de l’iPhone 12 ? Voici tout à considérer.

Conception et affichage iPhone 13 vs iPhone 12

L’iPhone 13 dévoilé lors de l’événement California Streaming d’Apple. Source de l’image : Pomme

L’iPhone 13 et l’iPhone 12 offrent plus ou moins le même design, avec des bords plats et un grand module de caméra carré à l’arrière. C’est un bon look, et toujours moderne et pertinent.

Bien que l’apparence générale de l’iPhone 13 et de l’iPhone 12 soit la même, il existe quelques différences de conception. Les iPhone 13 et 13 Mini offrent un module de caméra aligné en diagonale au lieu d’un module aligné verticalement, bien que cela ne fasse pas vraiment une grande différence. Peut-être que la seule différence qui fait une différence est la plus petite encoche. Selon Apple, l’encoche est 20 % plus petite.

Contrairement à l’iPhone 13 Pro, les iPhone 13 et 13 Mini standard n’ont pas d’écran ProMotion. L’expérience d’affichage sur l’iPhone 13 et l’iPhone 12 est plus ou moins la même. Les écrans sont OLED, avec une résolution de 476 pixels par pouce et prennent en charge la technologie True Tone. La seule différence est le fait que l’iPhone 13 offre une luminosité maximale typique de 800 nits, contre 625 nits sur l’iPhone 12. Cela peut être utile, mais ce n’est pas une mise à niveau majeure.

L’iPhone 13 est légèrement plus épais que l’iPhone 12 – mais il ne sera probablement pas très visible, et cela aide à donner à l’iPhone 13 une batterie plus grande, ce qui est agréable.

Spécifications et performances de l’iPhone 13 contre l’iPhone 12

Apple iPhone 12 arrière Source de l’image : Christian de Looper pour .

Comme toujours, Apple a ajouté un nouveau processeur à la série iPhone 13, et le résultat est que les nouveaux appareils sont un peu plus puissants. L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini proposent l’A15 Bionic d’Apple, au lieu de l’A14 Bionic sur l’iPhone 12 et 12 Mini. La puce est toujours construite sur un processus de 5 nm, mais Apple affirme qu’elle peut gérer 15,8 billions d’opérations par seconde, contre 11 billions sur la série iPhone 12.

Honnêtement, les iPhone 12 et 12 Mini seront toujours assez puissants pour la plupart. Nous devrons attendre et voir à quel point la nouvelle puce a un impact, mais l’iPhone 13 et l’iPhone 12 seront tous deux très performants.

Les iPhone 13 et 13 Mini offrent également des options de stockage améliorées. Alors que les iPhone 12 et 12 Mini offrent des options de 64 Go, 128 Go et 256 Go, les iPhone 13 et 13 Mini sont disponibles en options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Durée de vie et charge de la batterie iPhone 13 vs iPhone 12

Apple iPhone 12 Lightning Port Source de l’image : Christian de Looper pour .

L’iPhone 13 et l’iPhone 12 offrent tous deux une charge rapide via le port Lightning, une charge sans fil Qi et la prise en charge de MagSafe d’Apple. Mais Apple s’est concentré sur la durée de vie de la batterie des nouveaux appareils. L’iPhone 12 Mini offre jusqu’à 15 heures de lecture vidéo, tandis que l’iPhone 13 Mini offre jusqu’à 17 heures. L’iPhone 12 standard offre jusqu’à 17 heures, tandis que l’iPhone 13 offre jusqu’à 19 heures.

Nous devrons attendre et voir à quel point l’amélioration de la durée de vie de la batterie a un impact sur l’utilisation quotidienne.

Appareils photo iPhone 13 vs iPhone 12

Source de l’image de l’appareil photo Apple iPhone 13 : Apple

Les caméras ont également obtenu de solides améliorations. Les appareils iPhone 13 et iPhone 12 offrent toujours une configuration à double caméra, y compris une caméra principale de 12 mégapixels avec une ouverture f/1,6 et une caméra ultra-large de 12 mégapixels avec une ouverture f/2,4.

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Mini, cependant, ajoutent la technologie de stabilisation d’image optique par déplacement de capteur d’Apple, qui n’était auparavant disponible que sur l’iPhone 12 Pro Max. Cela devrait donner des images plus détaillées avec une meilleure photographie en basse lumière. Selon Apple, les caméras de l’iPhone 13 peuvent capturer 47% de lumière en plus.

Les nouveaux appareils prennent également en charge d’excellentes fonctionnalités logicielles. Les iPhone 13 et 13 Mini prennent en charge le nouveau mode Cinématique d’Apple, qui vous permet de déplacer plus facilement la mise au point entre les sujets. Et, ils prennent en charge les styles de photographie, qui sont essentiellement un système de filtre basé sur l’IA. Ces fonctionnalités sont également prises en charge par la caméra frontale.

Conclusion

L’iPhone 13 est une amélioration par rapport à l’iPhone 12, avec un processeur plus rapide, un meilleur appareil photo et une autonomie plus longue. Mais ce n’est pas une amélioration majeure. Il affine ce qui était déjà un excellent téléphone, et finalement, si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, l’iPhone 13 mérite d’être envisagé.

Dois-je acheter l’iPhone 13 ou l’iPhone 12 ?

Si vous avez déjà un iPhone 12 ou 12 Mini, cela ne vaut pas vraiment la peine de passer à l’iPhone 13 ou 13 Mini. Il y a des améliorations, mais elles n’auront pas un impact énorme sur la vie de tous les jours. Si, toutefois, vous avez un téléphone plus ancien, il vaut la peine d’envisager une mise à niveau, car vous obtiendrez de meilleures performances et un appareil photo bien meilleur.