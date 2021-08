Le dernier jeu PAW Patrol est sorti sur Switch aujourd’hui, voici la bande-annonce de lancement

Aujourd’hui voit la sortie du dernier jeu vidéo Paw Patrol d’Outright Games, et il y a même une bande-annonce de lancement pour le prouver.

Appelé PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls, et certainement pas un film comme ce titre pourrait le suggérer, le jeu est une aventure de plate-forme 3D qui permet aux joueurs de jouer le rôle de leurs chiots préférés comme Chase, Skye, Marshall et Liberty. Les joueurs doivent utiliser leurs capacités uniques et leurs gadgets de “niveau supérieur” pour explorer des lieux inspirés de PAW Patrol: The Movie. Ah, c’est de là que vient le nom.

Si vous avez vendu la nouvelle bande-annonce, voici une liste des fonctionnalités clés que vous pouvez vous attendre à apprécier dans le jeu :

● A AVENTURE CITY ! – Explorez de tout nouveaux lieux de PAW Patrol: The Movie

● SOYEZ LES PUPS – Y compris Chase, Marshall, Skye et le nouveau chiot de la ville Liberty

● MISSION PAW – Sauvez la situation dans des sauvetages incroyables et des missions bonus

● COLLECTIONNEZ-LES TOUS – Débloquez des badges de récompense pour avoir récupéré toutes les friandises pour chiots

● JOUER À DES MINI-JEUX – Comme Pup Pup Boogie, en mode solo ou coopératif local

Vous pouvez télécharger le jeu depuis le Switch eShop aujourd’hui pour 39,99 $ / 34,99 £. Comme toujours, assurez-vous de nous faire savoir si vous allez essayer cela dans les commentaires.